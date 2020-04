Lamorgese circolare ai prefetti rischio “gravi tensioni” presidiare la legalità

Lamorgese circolare ai prefetti rischio “gravi tensioni” presidiare la legalità

da rainews.it

“Alle difficoltà delle imprese e del mondo del lavoro” determinate dall’emergenza coronavirus “potrebbero accompagnarsi gravi tensioni. A cui, inoltre, possono fare eco, da un lato, la recrudescenza di tipologie di delittuosità comune e il manifestarsi di focolai di espressione estremistica. Dall’altro, poi, c’è il rischio che nelle pieghe dei nuovi bisogni si annidino perniciose opportunità per le organizzazioni criminali”. Così la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, in una circolare ai prefetti. In cui invita a mettere in campo “una strategia complessiva di presidio della legalità”.

“Prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata. Attraverso un’attenta e accurata valutazione di tutti i possibili indicatori di rischio di condizionamento dei processi decisionali pubblici funzionali all’assegnazione degli appalti”. Così la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese in una direttiva ai prefetti, sottolineando, inoltre,”l’esigenza di rafforzare la tutela dell’economia legale dagli appetiti criminali. Precludendo spazi di agibilità che potrebbero aprirsi in questo contesto difficile e in quello che ci attende”.

L’allarme: “Rischio di tensioni e di focolai estremisti”

L’allarme: “Rischio di tensioni e di focolai estremisti”

da repubblica.it

Non c’è solo la criminalità organizzata in agguato. Il rischio che a insinuarsi nelle maglie della crisi economica e a pilotare atti di rivolta e di violenza possano essere anche le organizzazioni estremiste è alto. Per questo, alla vigilia di una Pasqua blindata, il ministro dell’interno Luciana Lamorgese ha inviato ai prefetti una nuova direttiva. Invitandoli a mettere in campo “una strategia complessiva di presidio della legalità”.

“Alle difficoltà delle imprese e del mondo del lavoro – scrive Lamorgese – potrebbero accompagnarsi gravi tensioni. A cui possono fare eco, da un lato, la recrudescenza di tipologie di delittuosità comune e il manifestarsi di focolai di espressione estremistica. Dall’altro, il rischio che nelle pieghe dei nuovi bisogni si annidino perniciose opportunità per le organizzazioni criminali”.

Lamorgese circolare ai prefetti rischio “gravi tensioni” presidiare la legalità

Sarà l’intelligence italiana ad accompagnare i prefetti in un’attenta attività di monitoraggio. Per “contenere le manifestazioni di disagio che possono verosimilmente avere risvolti anche sotto il profilo dell’ordine e sicurezza pubblica”. Il ministro chiede di ” intercettare ogni segnale di possibile disgregazione del tessuto sociale ed economico. Con particolare riguardo alle esigenze delle categorie più deboli”. I prefetti sono anche chiamati a svolgere “un’opera di sensibilizzazione.

Rivolta agli enti territoriali competenti ad adottare ulteriori misure di sostegno a situazioni di disagio sociale ed economico. E di assistenza alla popolazione anche attraverso l’attivazione di sportelli di ascolto. E la promozione di iniziative di solidarietà, a vantaggio delle fasce di cittadini con maggiori difficoltà. In tale ambito, una particolare premura dovrà essere prestata, tra gli altri, al tema del disagio abitativo. Disagio che nell’attuale scenario è destinato a subire un incremento significativo, a maggior ragione in quei contesti territoriali nei quali più alto è il rischio di tensioni”.

CORONAVIRUS MENTANA SULLE PAROLE DI CONTE VERSO SALVINI E MELONI “SE L’AVESSIMO SAPUTO NON AVREMMO MANDATO IN ONDA QUELLA PARTE”