26 Gennaio 2024

Lady Gaga vuole fare il remake di “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi

da billboard.it

Recenti voci di corridoio suggeriscono che Lady Gaga, celebre popstar e talentuosa attrice, stia considerando l’idea di acquisire i diritti per un remake del film “C’è Ancora Domani” di Paola Cortellesi. Nonostante nulla sia confermato ufficialmente, sembra che la star americana sia seriamente interessata a dare la sua interpretazione a questo successo italiano.

Un progetto avvincente e ambizioso

L’interesse di Lady Gaga per “C’è Ancora Domani” è emerso come una sorpresa nel mondo del cinema. Le indiscrezioni suggeriscono che la popstar, rimasta positivamente impressionata dal debutto alla regia di Paola Cortellesi, abbia già dato il via alle trattative per acquisire i diritti del film. Questo, nonostante la mancanza di dettagli ufficiali su come la trama verrà adattata alla sensibilità cinematografica statunitense.

Al momento, non esiste alcuna conferma ufficiale riguardo al titolo del possibile remake o su come Lady Gaga modificherà la trama per adattarla al contesto degli Stati Uniti. L’assenza di informazioni concrete alimenta solo la speculazione e l’entusiasmo intorno a questo progetto potenzialmente epico.

Il richiamo di “C’è Ancora Domani”

Il film originale, diretto da Paola Cortellesi, è stato un vero e proprio successo al botteghino italiano, incassando ben 35 milioni di euro. Distribuito nelle sale lo scorso ottobre, “C’è Ancora Domani” è riuscito a conquistare il pubblico, diventando il film più visto in Italia nel 2023. Questo alone di successo sembra aver attirato l’attenzione di Lady Gaga, la quale sembra desiderosa di sperimentare la sua visione unica di questa toccante storia ambientata nel secondo Dopoguerra a Roma.

Il film originale presenta un cast stellare, tra cui la stessa Paola Cortellesi, Emanuela Fanelli e Valerio Mastandrea. La trama ruota attorno a Delia, madre di tre figli e moglie del violento Ivano, durante il secondo Dopoguerra a Roma. La storia affronta temi complessi e offre una visione avvincente di un’epoca storica cruciale.

Lady Gaga: un amore crescente per il cinema

Negli ultimi anni, Lady Gaga ha dimostrato il suo talento nel mondo del cinema, affiancando con successo la sua carriera musicale a quella cinematografica. La sua prima esperienza da protagonista sul grande schermo è stata nel film “A Star Is Born” del 2018, diretto da Bradley Cooper. Successivamente, ha interpretato il ruolo di Patrizia Reggiani nel film di Ridley Scott “House of Gucci”. Recentemente, ha concluso le riprese per “Joker: Folie à Deux”, il sequel diretto da Todd Phillips, in cui vestirà i panni di Harley Quinn accanto all’attore protagonista Joquin Phoenix.

Un remake promettente nel futuro di Lady Gaga

Se Lady Gaga dovesse portare a termine con successo il remake di “C’è Ancora Domani”, potremmo aspettarci un’interpretazione unica di questa toccante storia, arricchita dalla visione artistica della popstar. Questo progetto, ancora senza titolo e avvolto nel mistero, potrebbe rappresentare un ulteriore trampolino di lancio per la carriera cinematografica di Lady Gaga, consolidando la sua posizione come una delle artiste più versatili e influenti del nostro tempo. Resta da vedere come questa intrigante storia si svilupperà nei prossimi mesi.

