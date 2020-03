Vuoi guardare il video de “La vita promessa 2 fiction” seconda puntata?

“La vita promessa 2 fiction” seconda puntata (VIDEO)

da raiplay.it

“La vita promessa 2 fiction”, seconda puntata, è una storia ambientata nella Sicilia degli anni ’20. A capo della famiglia Carrizzo c’è Carmela. E’ una donna tenace e combattiva che sfugge ai soprusi di Vincenzo Spanò. Quest’ultimo è un campiere che la perseguita fino a distruggerle la vita. Per salvare il poco che le resta, inoltre, Carmela è costretta ad una scelta coraggiosa.

Scappare a Napoli, sposare un italo-americano per procura e cercare di entrare in America. Lì la donna diventa titolare di un ristorante a Little Italy. Ma quella che sembra, finalmente, una vita felice vede, in realtà, il destino sempre in agguato.

