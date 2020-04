La vita in diretta Lorella Cuccarini fa una gaffe su Luca Argentero e imbarazza Alberto Matano

La vita in diretta Lorella Cuccarini fa una gaffe su Luca Argentero e imbarazza Alberto Matano

da dilei.it

Momenti di imbarazzo a La Vita in Diretta, dove Lorella Cuccarini ha commesso una gaffe su Luca Argentero. La conduttrice infatti ha annunciato il parto di Cristina Marino, compagna dell’attore. Senza sapere che in realtà l’influencer non ha ancora dato alla luce il primogenito della coppia e che la nascita è prevista a maggio.

Tutto è accaduto nel corso dell’ultima puntata di La Vita in Diretta. La Cuccarini ha salutato i telespettatori, annunciando anche i nuovi episodi di Doc – Nelle tue mani. La fiction, campione di ascolti, che ha per protagonista proprio Luca Argentero. L’ex gieffino diversi mesi fa aveva annunciato su Instagram che sarebbe diventato padre. A maggio, Cristina Marino, sua compagna dal 2015, darà alla luce una bambina.

Sui social l’influencer ha spesso mostrato il pancione

Sui social l’influencer ha spesso mostrato il pancione, svelando di non essere ancora entrata nel nono mese di gravidanza. Nonostante ciò la Cuccarini era convinta che Argentero fosse diventato padre. “Prima di lasciarci dobbiamo ricordare la prima serata di questa sera – ha detto. Perché c’è l’ultima puntata di Doc nelle tue mani con Luca Argentero che tra l’altro è diventato anche papà, quindi congratulazioni”.

Alberto Matano, suo collega e co-conduttore, è apparso da subito perplesso. Il giornalista si è guardato intorno, ma non ha osato contraddire la Cuccarini. A farlo ci ha pensato un’autrice che, da in fondo allo studio, ha chiesto: “Ma sei sicura?”. Lorella ha quindi risposto: “Sì”, mostrando però un po’ meno sicura. La puntata di La Vita in Diretta si è quindi conclusa lasciando il dubbio nei telespettatori.

La vita in diretta Lorella Cuccarini fa una gaffe su Luca Argentero e imbarazza Alberto Matano

In realtà quella della Cuccarini è stata una gaffe visto che la Marino dovrà attendere ancora qualche settimana prima di dare alla luce la sua piccola. Lei e Luca Argentero si trovano attualmente nella villa in campagna dell’attore. Dove si stanno godendo il tempo insieme in attesa di essere in tre. Dopo un lungo matrimonio con Myriam Catania, l’ex gieffino ha voltato pagina con Cristina che presto lo renderà padre per la prima volta.

“La nostra bambina arriverà nella tarda primavera – ha svelato qualche giorno fa – […] Sono ancora più entusiasta, fiducioso e speranzoso. Il nostro sentimento, e parlo anche per Cristina, è di gioia pura. Siamo certi che andrà tutto bene. Penso che in questo momento ciascuno stia ripensando le proprie priorità… Avendo una piccola vita da accogliere, il mio impegno sarà di renderle il mondo migliore possibile”.

“LA VITA IN DIRETTA” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 16 APRILE 2020