“La vita in diretta estate” il crollo di Delogu e Masi le cifre scuotono la Rai E Pierluigi Diaco

“La vita in diretta estate” il crollo di Delogu e Masi le cifre scuotono la Rai E Pierluigi Diaco

Francesco Fradella per liberoquotidiano.it

Andrea Delogu e Marcello Masi perdono 300 mila spettatori in 3 giorni. Adesso la Rai (e non solo) rimpiange Pierluigi Diaco, massacrato per settimane. Acqua passata. Ai piani alti di Viale Mazzini sono arrivati gli ascolti degli ultimi giorni: pomeriggio di Rai 1. Rewind. Dopo l’addio temporaneo di Diaco e Io e Te, a causa di un tecnico positivo al Covid il suo programma è stato chiuso, si è piazzata in quella fascia La vita in diretta con Andrea Delogu e Marcello Masi. Ma i due conduttori perdono 300 mila spettatori in pochi giorni. Dati alla mano: La vita in diretta estate lunedì si è fermata all’11,3 % di share con il conduttore in collegamento a sorpresa da casa. Poi quella fascia è scesa, si è spenta, il giorno dopo lo share si è fermato al 9,7% e addirittura ha segnato il 9%.

In pratica i due conduttori hanno perso in tre giorni 300 mila spettatori, vale a dire l’1,5%. Un disastro. Non solo. Sempre per rinfrescarci la memoria, il programma del pomeriggio di Diaco – dura tre questi mesi – ha superato l’11% di share con 1,5 milioni di spettatori più volte. In altre occasioni ha superato perfino il 12%, posizionandosi tra i 5-6 programmi più seguiti dell’estate di Rai1. E Pigi, come lo chiamo gli amici più stretti, ha lasciato ora più che mai il segno. La Rete, sempre attenta a quello che accade in televisione, lo rimpiange. I social, Twitter soprattutto, pure. Cosa accadrà adesso in viale Mazzini? Quel 9% di Masi-Delugu pesa. Eccome.

Andrea Delogu si sente male a Vita in Diretta, il gesto di Marcello Masi commuove il web

Emiliana Costa per leggo.it

La conduttrice del contenitore estivo di Rai1 non si sarebbe sentita in piena forma e durante uno degli ultimi collegamenti, si è seduta in terra. A quel punto, il suo compagno di viaggio Masi ha compiuto un gesto che ha fatto il giro del web. Ma andiamo con ordine. Ieri prima della diretta, in una story di Instagram, Andrea Delogu ha avvertito i suoi follower di non sentirsi bene. «Oggi sono uno straccio», aveva detto. Forse stanca per la maratona a cui è sottoposta negli ultimi giorni per sostituire Diaco. Così, nel corso della puntata, prima ha abbandonato i tacchi e poi si è seduta in terra durante uno degli ultimi collegamenti.

A quel punto, Masi, per non far notare la defaillance della collega, si è seduto in terra accanto a lei. Il gesto ha commosso i fan. Ieri sera, Andrea Delogu ha ringraziato pubblicamente il giornalista con una storia su Instagram in cui ha scritto: «Quando il tuo collega si siede accanto a te per non far notare che in questa giornata hai ceduto un po’, allora è il tuo collega del cuore». E i fan apprezzano.

DIACO CONTRO MATANO LITE FURIBONDA PER LA CUCCARINI NEI CORRIDOI DELLA RAI