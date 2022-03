Vuoi guardare il video de “La versione di Fiorella Rai 3” puntata 7 marzo 2022?

“La versione di Fiorella Rai 3” puntata 7 marzo 2022 (VIDEO)

da raiplay.it

“La versione di Fiorella Rai 3”, puntata 7 marzo 2022, è il programma con Fiorella Mannoia che prende spunto dall’ “Almanacco del giorno dopo”. Per darne, poi, una nuova versione. Inoltre, si raccontano eventi accaduti nello stesso giorno in altri anni e in qualsiasi parte del mondo. Si festeggiano, poi, compleanni, eventi e ricorrenze. Comunque, è il programma con Fiorella Mannoia che prende spunto dall’ “Almanacco del giorno dopo”. Per darne, poi, una nuova versione.

Inoltre, si raccontano eventi accaduti nello stesso giorno in altri anni e in qualsiasi parte del mondo. Si festeggiano, poi, compleanni, eventi e ricorrenze. Tuttavia, è il programma con Fiorella Mannoia che prende spunto dall’ “Almanacco del giorno dopo”. Per darne, poi, una nuova versione. Inoltre, si raccontano eventi accaduti nello stesso giorno in altri anni e in qualsiasi parte del mondo. Si festeggiano, poi, compleanni, eventi e ricorrenze. Perciò, è il programma con Fiorella Mannoia che prende spunto dall’ “Almanacco del giorno dopo”.

“La versione di Fiorella Rai 3”, puntata 7 marzo 2022, è il programma con Fiorella Mannoia che prende spunto dall’ “Almanacco del giorno dopo”. Per darne, poi, una nuova versione. Inoltre, si raccontano eventi accaduti nello stesso giorno in altri anni e in qualsiasi parte del mondo. Si festeggiano, poi, compleanni, eventi e ricorrenze. Comunque, è il programma con Fiorella Mannoia che prende spunto dall’ “Almanacco del giorno dopo”. Per darne, poi, una nuova versione.

Inoltre, si raccontano eventi accaduti nello stesso giorno in altri anni e in qualsiasi parte del mondo. Si festeggiano, poi, compleanni, eventi e ricorrenze. Tuttavia, è il programma con Fiorella Mannoia che prende spunto dall’ “Almanacco del giorno dopo”. Per darne, poi, una nuova versione. Inoltre, si raccontano eventi accaduti nello stesso giorno in altri anni e in qualsiasi parte del mondo. Si festeggiano, poi, compleanni, eventi e ricorrenze. Perciò, è il programma con Fiorella Mannoia che prende spunto dall’ “Almanacco del giorno dopo”.

“LA VERSIONE DI FIORELLA RAI 3” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 7 MARZO 2022

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO