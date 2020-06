Vuoi guardare il video de “La tv ai tempi della Pandemia RaiPlay”?

“La tv ai tempi della Pandemia RaiPlay” (VIDEO)

da raiplay.it

“La tv ai tempi della Pandemia RaiPlay” è un documentario sui cambiamenti subiti dalla Rai a causa dell’emergenza sanitaria. Come si producono, poi, trasmissioni senza pubblico e senza ospiti? Inoltre, come si risponde a una richiesta d’informazione ogni giorno più pressante? Come, poi, fare spazio a un’inedita domanda d’informazione religiosa? Il documentario, dunque, racconta i programmi costretti allo stop e quelli, invece, rivoluzionati per proseguire la messa in onda.

