23 Settembre 2023

Vuoi guardare il video di “La stoccata vincente” Rai 1 24 settembre 2023?

“La stoccata vincente” Rai 1 24 settembre 2023 (VIDEO)

da raiplay.it

Il 24 settembre 2023, Rai 1 presenta “La Stoccata Vincente”, un film TV che ci offre un’intima incursione nella vita del due volte campione mondiale di scherma, Paolo Pizzo, interpretato magistralmente da Alessio Vassallo. Questa emozionante produzione televisiva, basata liberamente sul libro “La Stoccata Vincente” scritto da Paolo Pizzo e Maurizio Nicita, è diretta da Nicola Campiotti. E, poi, scritta da Marco Videtta, con la collaborazione di Alessandro Tonda e Nicola Campiotti, nonché la consulenza diretta di Paolo Pizzo e Maurizio Nicita.

Il cuore di questa storia toccante e ispiratrice è la tenacia e la determinazione di Paolo Pizzo, un atleta straordinario che ha vinto il titolo mondiale nella specialità della spada nel 2011 e nel 2017. Tuttavia, la sua sfida più grande non è stata sul campo di scherma. Ma nella vita reale, quando da bambino ha dovuto affrontare un avversario spaventoso: un tumore al cervello.

Nel film, poi, Flavio Insinna veste i panni del padre di Paolo, Piero Pizzo, un uomo coraggioso che è stato molto più di un semplice genitore. Piero, infatti, è stato il coach di vita di Paolo, oltre a essere il suo primo maestro di scherma. Il legame tra padre e figlio è stato fondamentale per il successo di Paolo sia come atleta che come individuo.

“La Stoccata Vincente” non è solo un ritratto di un campione di scherma, ma una storia di resilienza, amore e riscatto. Il film ci mostra come Paolo Pizzo abbia affrontato la sua malattia con coraggio e determinazione, ispirando milioni di persone in tutto il mondo con la sua storia di sopravvivenza e trionfo.

Rai 1 porta questa straordinaria storia alla luce del giorno, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere meglio il coraggio e la forza interiore di Paolo Pizzo. Non perdete l’opportunità di vedere questo commovente e ispirante film TV il 24 settembre 2023 su Raiplay.

In “La Stoccata Vincente”, Rai 1 ci regala una storia di speranza, sacrificio e trionfo, un tributo a un campione mondiale di scherma e al potere dell’amore familiare. Non perdete questa emozionante produzione televisiva che ci ricorda che con determinazione e il sostegno della famiglia, si possono superare le sfide più difficili nella vita. Rai 1 ha il piacere di portarvi questa straordinaria storia, disponibile in esclusiva su Raiplay il 24 settembre 2023.

“LA STOCCATA VINCENTE” RAIPLAY OGGI 24 SETTEMBRE 2023 GUARDA IL VIDEO

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO