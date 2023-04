Vuoi guardare il video de “La sposa” fiction RaiPlay episodio 1?

“La sposa” fiction RaiPlay episodio 1 (VIDEO)

da raiplay.it

“La sposa” fiction RaiPlay, episodio 1, è ambientata in Calabria, alla fine degli anni ’60. Poi, per pagare i suoi debiti, la famiglia Saggese deve accettare un matrimonio per procura. Inoltre, a sacrificarsi è Maria, che acconsente alle nozze con l’agricoltore vicentino Vittorio Bassi. Rinunciando, inoltre, alle sue radici e alla speranza di rincontrare il suo primo amore, Antonio, partito per il Belgio. Inoltre, Maria scopre che suo marito non sarà Vittorio ma suo nipote, Italo.

Che, poi, la rifiuta quando lei arriva al Nord, ancora troppo sconvolto dalla scomparsa nel nulla della moglie Giorgia. Inoltre, le giornate di Maria trascorrono tra il duro lavoro nella campagna, l’ostilità delle altre braccianti. Poi, c’è Vittorio che la tratta come una serva e Italo, che la disprezza. Inoltre, iniziano a girare strane voci sul suo conto. Comunque, è ambientata in Calabria, alla fine degli anni ’60. Poi, per pagare i suoi debiti, la famiglia Saggese deve accettare un matrimonio per procura.

“LA SPOSA” FICTION RAIPLAY EPISODIO 1 GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

