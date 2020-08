Vuoi guardare il video de “La sai l’ultima 2020” streaming quarta puntata?

“La sai l’ultima 2020” streaming quarta puntata (VIDEO)

da mediasetplay.it

“La sai l’ultima 2020”, streaming quarta puntata, è un’edizione inedita e completamente rinnovata del varietà che fece la storia dell’umorismo e della risata in televisione. Il padrone di casa di questa nuova gara tra barzellettieri, poi, è Ezio Greggio. Grande novità è, inoltre, la competizione a squadre. In ogni appuntamento, poi, tre compagini capitanate da tre fuoriclasse della comicità italiana, Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla, si sfidano a colpi di barzellette. Per eleggere, inoltre, il miglior barzellettiere d’Italia.

Il risultato raggiunto da ciascuno, poi, è avvallato dal “notaio” Nino Formicola. Affiancato, inoltre, dal volto femminile del programma Romina Pierdomenico. Comunque, è un’edizione inedita e completamente rinnovata del varietà che fece la storia dell’umorismo e della risata in televisione. Il padrone di casa di questa nuova gara tra barzellettieri, poi, è Ezio Greggio. Grande novità è, inoltre, la competizione a squadre. In ogni appuntamento, poi, tre compagini capitanate da tre fuoriclasse della comicità italiana si sfidano a colpi di barzellette.

