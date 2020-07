“La febbre si è abbassata” Giulia De Lellis svela l’esito del tampone per il Covid-19

Calogero Latino per kontrokultura.it

Negli ultimi giorni Giulia De Lellis, la l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e e fidanzata di Andrea Damante ha fatto molto preoccupare i moltissimi tutti coloro che la seguono sui social network. Nello specifico, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha avuto alcuni problemi di salute che l’hanno fatta chiudere in sé stessa. Anche se il periodo influenzale è passato da un bel po’ di tempo, la nota influencer ha accusato dei sintomi abbastanza sospetti che l’hanno portata afare un tampone per il Coronavirus. In questo modo la 24enne si è assicurata di essere stata contagiata. E’ stata la stessa ragazza, attraverso delle Stories su Instagram ha rasserenato i suoi follower in questo modo: “Ragazzi, sto molto meglio. La febbre mi si è abbassata quindi sono uscita da questa cosa del Covid”.

La fidanzata di Andrea Damante sta bene

Nelle ultime ore Giulia De Lellis è ha deciso di rompere il silenzio su Instagram per spiegare al suo folto numero di seguaci che per fortuna sta bene. I suoi problemi di salute non sono gravi, anzi lei aveva paura che avesse contratto il virus. Chi segue l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sa perfettamente che quest’ultima ha sempre detto di essere una persona ipocondriaco, ragion per la quale ha deciso di fare il tampone per escludere un contagio.

“Volevo dirvelo per farvi stare tranquilli visto che vi siete preoccupati tantissimo”, ha scritto la fidanzata di Andrea Damante sul noto social network. Rivolgendosi ai numerosi follower, ha detto anche: “Ho fatto tutti i tamponi del caso, sapete che sono ipocondriaca quindi non ho il Coronavirus. Potete stare tranquilli”.

Giulia De Lellis ha solo un’infezione alla gola

Per fortuna la nota influencer Giulia De Lellis non ha contratto il Coronavirus. Il sospetto le era venuto a causa della sua temperatura corporea abbastanza elevata, alla fine era semplice febbre. I’m poche parole in questo ultimo periodo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip soffre di un’infezione alla gola.

“Ho solo le placche, soliti problemi alla gola. Però la febbre mi si è abbassata tantissimo, faccio solamente un po’ fatica a deglutire”, ha rivelato la fidanzata di Andrea Damante su Instagram. Quest’ultima inoltre, ha rivelato ai follower che sta facendo di tutto per tornare attiva sul suo canale il più presto possibile. “Ora mi devo rimettere un attimo sul pezzo”, ha concluso la 24enne che prossimamente dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico al naso.

