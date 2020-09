Vuoi guardare il video de “La domenica sportiva Rai 2” puntata 6 settembre 2020?

“La domenica sportiva Rai 2” puntata 6 settembre 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

“La domenica sportiva Rai 2”, puntata 6 settembre 2020, è il programma più vintage della televisione italiana, ma non per questo il più vecchio. Alla conduzione la coppia formata da Paola Ferrari e Jacopo Volpi. In studio, spazio agli opinionisti Marco Tardelli, Paolo Rossi ed Eraldo Pecci. A seguire, “L’Altra DS”, sezione dedicata a tutti gli altri sport condotta, in alternanza, da Cristina Caruso e Tommaso Mecarozzi.

Comunque, è il programma più vintage della televisione italiana, ma non per questo il più vecchio. Alla conduzione la coppia formata da Paola Ferrari e Jacopo Volpi. In studio, spazio agli opinionisti Marco Tardelli, Paolo Rossi ed Eraldo Pecci. A seguire, “L’Altra DS”, sezione dedicata a tutti gli altri sport condotta, in alternanza, da Cristina Caruso e Tommaso Mecarozzi. Tuttavia, è il programma più vintage.

“La domenica sportiva Rai 2”, puntata 6 settembre 2020, è il programma più vintage della televisione italiana, ma non per questo il più vecchio. Alla conduzione la coppia formata da Paola Ferrari e Jacopo Volpi. In studio, spazio agli opinionisti Marco Tardelli, Paolo Rossi ed Eraldo Pecci. A seguire, “L’Altra DS”, sezione dedicata a tutti gli altri sport condotta, in alternanza, da Cristina Caruso e Tommaso Mecarozzi.

Comunque, è il programma più vintage della televisione italiana, ma non per questo il più vecchio. Alla conduzione la coppia formata da Paola Ferrari e Jacopo Volpi. In studio, spazio agli opinionisti Marco Tardelli, Paolo Rossi ed Eraldo Pecci. A seguire, “L’Altra DS”, sezione dedicata a tutti gli altri sport condotta, in alternanza, da Cristina Caruso e Tommaso Mecarozzi. Tuttavia, è il programma più vintage.

“LA DOMENICA SPORTIVA” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 6 SETTEMBRE 2020

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO