Vuoi guardare il video de “La Domenica Sportiva Estate” RaiPlay puntata 26 giugno 2022?

“La Domenica Sportiva Estate” RaiPlay puntata 26 giugno 2022 (VIDEO)

da raiplay.it

“La Domenica Sportiva Estate” RaiPlay, puntata 26 giugno 2022, è il rotocalco sportivo con Fabrizio Tumbarello. Poi, il giornalista di Rai Sport, insieme agli ospiti, in studio si occupa principalmente di calcio. Ma, inoltre, c’è spazio per tutte le competizioni sportive attualmente in corso. Comunque, è il rotocalco sportivo con Fabrizio Tumbarello. Poi, il giornalista di Rai Sport, insieme agli ospiti, in studio si occupa principalmente di calcio. Ma, inoltre, c’è spazio per tutte le competizioni sportive attualmente in corso.

Tuttavia, è il rotocalco sportivo con Fabrizio Tumbarello. Poi, il giornalista di Rai Sport, insieme agli ospiti, in studio si occupa principalmente di calcio. Ma, inoltre, c’è spazio per tutte le competizioni sportive attualmente in corso. Perciò, è il rotocalco sportivo con Fabrizio Tumbarello. Poi, il giornalista di Rai Sport, insieme agli ospiti, in studio si occupa principalmente di calcio. Ma, inoltre, c’è spazio per tutte le competizioni sportive attualmente in corso. Dunque, è il rotocalco sportivo con Fabrizio Tumbarello.

“La Domenica Sportiva Estate” RaiPlay, puntata 26 giugno 2022, è il rotocalco sportivo con Fabrizio Tumbarello. Poi, il giornalista di Rai Sport, insieme agli ospiti, in studio si occupa principalmente di calcio. Ma, inoltre, c’è spazio per tutte le competizioni sportive attualmente in corso. Comunque, è il rotocalco sportivo con Fabrizio Tumbarello. Poi, il giornalista di Rai Sport, insieme agli ospiti, in studio si occupa principalmente di calcio. Ma, inoltre, c’è spazio per tutte le competizioni sportive attualmente in corso.

Tuttavia, è il rotocalco sportivo con Fabrizio Tumbarello. Poi, il giornalista di Rai Sport, insieme agli ospiti, in studio si occupa principalmente di calcio. Ma, inoltre, c’è spazio per tutte le competizioni sportive attualmente in corso. Perciò, è il rotocalco sportivo con Fabrizio Tumbarello. Poi, il giornalista di Rai Sport, insieme agli ospiti, in studio si occupa principalmente di calcio. Ma, inoltre, c’è spazio per tutte le competizioni sportive attualmente in corso. Dunque, è il rotocalco sportivo con Fabrizio Tumbarello.

“LA DOMENICA SPORTIVA ESTATE” RAIPLAY GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 26 GIUGNO 2022

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO