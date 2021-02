Vuoi guardare il video de “La domenica sportiva” puntata di oggi 14 febbraio 2021?

“La domenica sportiva” puntata di oggi 14 febbraio 2021 (VIDEO)

da raiplay.it

“La domenica sportiva”, puntata di oggi 14 febbraio 2021, è il programma più vintage della televisione italiana, ma non per questo il più vecchio. Alla conduzione troviamo il giornalista di Rai Sport Jacopo Volpi. In studio, spazio agli opinionisti che commentano la giornata di Serie A appena conclusa. A seguire, “L’Altra DS”, sezione dedicata a tutti gli altri sport condotta, in coppia, da Cristina Caruso e Tommaso Mecarozzi.

"La domenica sportiva", puntata di oggi 14 febbraio 2021, è il programma più vintage della televisione italiana, ma non per questo il più vecchio. Alla conduzione troviamo il giornalista di Rai Sport Jacopo Volpi. In studio, spazio agli opinionisti che commentano la giornata di Serie A appena conclusa. A seguire, "L'Altra DS", sezione dedicata a tutti gli altri sport condotta, in coppia, da Cristina Caruso e Tommaso Mecarozzi.

“LA DOMENICA SPORTIVA” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 14 FEBBRAIO 2021

“L’ALTRA DS” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 7 FEBBRAIO 2021

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

