Vuoi guardare il video de “La Dedica Rai 3” puntata 16 luglio 2020?

“La Dedica Rai 3” puntata 16 luglio 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

“La Dedica Rai 3”, puntata 16 luglio 2020, è un viaggio musicale, in compagnia di Pino Rinaldi, nelle regioni italiane. La trasmissione, poi, ha come tema principale i neomelodici, non solo del Sud, ma di tutte le Regioni italiane. Dal Veneto alla Sicilia, inoltre, conosceremo artisti non affermati a livello nazionale, ma noti e amati nel territorio di appartenenza. E soprattutto, poi, con un incredibile seguito sui social. La canzone popolare contemporanea, inoltre, diventa il filo rosso del programma che collega le storie degli artisti locali con le storie della collettività.

Comunque, è un viaggio musicale, in compagnia di Pino Rinaldi, nelle regioni italiane. La trasmissione, poi, ha come tema principale i neomelodici, non solo del Sud, ma di tutte le Regioni italiane. Dal Veneto alla Sicilia, inoltre, conosceremo artisti non affermati a livello nazionale, ma noti e amati nel territorio di appartenenza. E soprattutto, poi, con un incredibile seguito sui social. La canzone popolare contemporanea, inoltre, diventa il filo rosso del programma.

“La Dedica Rai 3”, puntata 16 luglio 2020, è un viaggio musicale, in compagnia di Pino Rinaldi, nelle regioni italiane. La trasmissione, poi, ha come tema principale i neomelodici, non solo del Sud, ma di tutte le Regioni italiane. Dal Veneto alla Sicilia, inoltre, conosceremo artisti non affermati a livello nazionale, ma noti e amati nel territorio di appartenenza. E soprattutto, poi, con un incredibile seguito sui social. La canzone popolare contemporanea, inoltre, diventa il filo rosso del programma che collega le storie degli artisti locali con le storie della collettività.

Comunque, è un viaggio musicale, in compagnia di Pino Rinaldi, nelle regioni italiane. La trasmissione, poi, ha come tema principale i neomelodici, non solo del Sud, ma di tutte le Regioni italiane. Dal Veneto alla Sicilia, inoltre, conosceremo artisti non affermati a livello nazionale, ma noti e amati nel territorio di appartenenza. E soprattutto, poi, con un incredibile seguito sui social. La canzone popolare contemporanea, inoltre, diventa il filo rosso del programma.

“LA DEDICA” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 16 LUGLIO 2020

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO