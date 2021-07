“La cuoca di Castamar” scheda e recensione della serie tv Netflix

“La cuoca di Castamar” scheda e recensione della serie tv Netflix

Disponibile su: Netflix

Genere: Thriller, drammatico, sentimentale, storico

Anno: 2021

Ideatore: Tatiana Rodríguez

Cast: Michelle Jenner, Roberto Enríquez, Hugo Silva, Maxi Iglesias, María Hervás, Agnés Llobet, Paula Usero

Paese: Spagna

Durata: 50 minuti

Episodi: 12

Voto (media ponderata): ♥♥♥ (su 5)

La trama

Ambientata a Madrid nel 1720, la serie è incentrata su Clara Belmonte, una cuoca agorafobica che inizia a lavorare nella cucina di Castamar. E’ in fuga da un doloroso passato segnato dalla morte del padre, accusato di tradimento. Lì si innamora del duca di Castamar, Diego, ed è ricambiata. Tuttavia, stare insieme non sarà facile per nessuno dei due a causa della differenza di classe sociale. La madre di Diego, Donna Mercedes, vuole che sposi la nobile Amelia Castro, così che il ducato abbia dei figli. Come se non bastasse, c’è anche il marchese de Soto, Enrique de Arcona. Che non solo sta aiutando Dona Mercedes, ma nasconde anche un piano per vendicarsi di Diego.

La recensione di MoviePlayer.it

La serie Netflix in costume è un prodotto molto ben curato e dall’intreccio intrigante. Un prodotto perfetto per chi di solito ama questo genere di storie. Ma che potrebbe attirare anche pubblico più ampio.

Recensione di Carlotta Deiana. Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

“La cuoca di Castamar” scheda e recensione della serie tv Netflix – La recensione di Cinematographe.it

L’amore tra i due protagonisti spicca su tutti gli altri, è il più lento a realizzarsi pienamente ed è uno dei pochi nella serie a non sublimarsi nell’erotismo. La sua semplicità e il suo non ricorrere mai ad eccessive manifestazioni drammatiche o da Sturm und Drang in cui spesso il genere rischia di inciampare, ci ricorda che una storia d’amore sofferta riesce ad essere meravigliosa anche senza troppe scene da fuoco d’artificio. E la prima scena tra Clara e Diego in cucina, al lume di candela, nel cercare di capire con timidi sguardi come riuscire a fare la pasta da zucchero, vale tutta la loro storia d’amore. L’ingrediente segreto? Sarà scontato, ma vale sempre la pena ricordarlo: la semplicità.

Recensione di Valentina Esposito. Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di Repubblica.it/serietv

Nella Madrid del 1720, Clara Belmonte, una nobile caduta in disgrazia che si reinventa cuoca, comincia a lavorare nella cucina dei duchi di Castamar. Dove troverà un amore tormentato e farà i conti con il passato da cui fugge. Un period drama tinto di soap opera che regge bene l’equilibrio tra l’aspetto più sentimentale e il racconto del contesto storico. Con una trama che coinvolge grazie all’uso di colpi di scena e conflitti carichi di intrighi e intenzioni vendicative.

Recensione di Repubblica.it/serietv. Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

“SKY ROJO 2” SCHEDA E RECENSIONE DELLA SERIE TV NETFLIX