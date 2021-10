“La casa di carta 5” scheda e recensione della serie tv Netflix

“La casa di carta 5” scheda e recensione della serie tv Netflix

Disponibile su: Netflix

Genere: Azione, drammatico, thriller

Anno: 2021

Ideatore: Alex Pina

Cast: Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Miguel Herrán, Itziar Ituño, Pedro Alonso

Paese: Spagna

Durata: 41-57 minuti

Episodi: 10

Voto (media ponderata): ♥♥1/2 (su 5)

La trama

La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l’esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra.

“La casa di carta 5” scheda e recensione della serie tv Netflix – Le recensioni su IMDB

“Sarebbe potuto essere perfetta se si fosse diminuito un po’ il dramma. Ma, comunque, nel complesso è una serie tv eccellente. ”

“Questa è la mia prima recensione in assoluto e devo dire che ho guardato molti film e spettacoli televisivi, ma davvero non riesco a credere all’hype e alla valutazione di questa serie. Ad ogni modo, la serie sarebbe dovuta finire con la seconda stagione! Punto! Sono a metà della seconda stagione e non riesco più a digerire questa stupidità. Ad ogni episodio diventa più stupido, infantile e non riesco nemmeno più a tenere il conto di quante storie d’amore ci sono. Nel mezzo di 2,4 miliardi di rapine?! Gesù!!!!! Ehi Netflix, questa è una soap opera/fantascienza e non un crime drama. Sarebbe probabilmente un’ottima serie se finisse in 2 stagioni ma Netflix è troppo avido..”

“Facilmente tra le 10 migliori serie tv mai prodotte. Buona storia e recitazione e tutto è perfetto. Le prime 2 stagioni sono sicuramente le migliori. Grande!”

“La serie mi è piaciuta perché c’era suspense ed è duratura.”

“Ho visto l’hype e le grandi recensioni. Non capisco, forse si è perso nella traduzione? È come una soap opera durante una rapina in banca. Recitazione terribile, casting irrealistico, sceneggiatura povera, si trascina con sottotrame inutili che diventano più ridicole più episodi si vedono. Terribile pubblicità per le autorità spagnole, la polizia e le forze speciali. È come A Team incrociato con i film di Oceans, anche se l’unica somiglianza con i film di Oceans è che c’è una rapina!”

“Non perfetta, ma vale comunque la pena guardarlo.”

“Fa sembrare come se tutti gli attori fossero in un brutto film di Keanu Reeves. Vale la pena guardarlo però, se si riesce ad avere pazienza.”

“Solo un’altra brutta serie di Netflix. Non sprecate il vostro tempo. Altamente prevedibile. L’unica cosa che si può vedere è quanti soldi Netflix ha speso per la produzione. (E post produzione, altro che nessuno guarderebbe questo). Storia orribile, recitazione mediocre.”

“Da guardare, nonostante sia tutt’altro che perfetta.”

“Le prime 2 stagioni erano fantastiche. La terza stagione era dannatamente brillante. La stagione 4 era semplicemente orribile. La stagione 5 era buona. Da qui il punteggio. Aspettando la parte finale. Non vedo l’ora di vedere come va a finire.”

“L’inizio è buono ma diventa debole man mano che prosegue, la maggior parte delle volte bisogna avere un QI inferiore alla media per goderselo. Sembra che lo scrittore non abbia fatto alcuna ricerca prima di scrivere i dettagli..”

“Non sono sicuro di cosa fosse tutto l’hype. Ho guardato la prima stagione e ho deciso di smettere di consumare il mio tempo. Alcune delle trame erano ridicole. Alcuni dei ladri erano troppo morbidi per essere rapinatori di banche. Troppe scappatoie.”

“MAID” SCHEDA E RECENSIONE DELLA SERIE TV NETFLIX