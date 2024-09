25 Settembre 2024

Vuoi guardare il video di “Kostas” serie tv Raiplay streaming – 26 settembre 2024?

“Kostas” serie tv Raiplay streaming – 26 settembre 2024 (VIDEO)

da raiplay.it

Kostas, la nuova serie su Raiplay: un viaggio nella Grecia del 2009

La serie “Kostas” è disponibile in streaming su Raiplay. La trama è ambientata nella Grecia del 2009. Kostas Charitos, interpretato da Stefano Fresi, è a capo della Sezione Omicidi della Polizia di Atene. Poi, nonostante la sua personalità ruvida, è mosso da un profondo senso di giustizia.

Il personaggio di Kostas Charitos

Kostas è un commissario creato da Petros Markaris. Inoltre, il suo creatore è uno scrittore di fama internazionale. Il personaggio di Kostas è un uomo abitudinario. Poi, è ostile alla tecnologia e appassionato di vocabolari. In ogni caso, usa il suo intuito per risolvere i casi più complessi. Nonostante i ritardi burocratici e gli ordini dall’alto, non si ferma mai. Inoltre, il suo superiore, Ghikas, tenta di imporre la sua autorità, ma Kostas mantiene sempre la sua indipendenza.

La famiglia di Kostas

Kostas è sposato con Adriana. Poi, insieme formano una coppia molto unita, nonostante le schermaglie quotidiane. Inoltre, hanno una figlia di nome Caterina, alla quale Kostas è molto legato. Kostas è sempre critico nei confronti dei fidanzati della figlia. Poi, il suo amore per Caterina lo rende ancora più protettivo e impietoso.

Il passato familiare

Nel passato di Kostas incombe la figura di suo padre, Stefanos. Poi, Stefanos era un poliziotto durante la dittatura dei Colonnelli. Anche se in passato era spettatore passivo delle violenze del regime, Stefanos rivela un lato umano inaspettato. Inoltre, l’incontro con Lambros, un vecchio rivoluzionario comunista, cambia la visione di Kostas sul padre. Lambros si offre di aiutare Kostas nelle sue indagini. Poi, questo aiuto diventa fondamentale per il commissario.

Atene come personaggio

Oltre ai protagonisti, Atene ha un ruolo centrale nella serie. La città, caotica e afflitta dalla corruzione, è un personaggio a sé stante. Poi, Atene riflette le sfide della modernità, vittima di un’urbanizzazione incontrollata. Inoltre, la città rappresenta una metafora delle grandi città italiane, mostrando il peso della storia e della politica.

Il cast di “Kostas”

Oltre a Stefano Fresi, nel cast figurano Francesca Inaudi, Blu Yoshimi e Marco Palvetti. Inoltre, partecipano Massimo Mesciulam, Maria Chiara Centorami e Giulio Tropea. Poi, si segnalano le presenze di Michele Rosiello e Luigi Di Fiore. La serie, quindi, si avvale di un cast di alto livello per dare vita a una storia intensa e coinvolgente.

Come seguire “Kostas” su Raiplay

Puoi guardare “Kostas” su Raiplay in streaming. Poi, se ti sei perso la puntata di oggi, puoi facilmente accedere alla replica. Inoltre, la piattaforma offre la possibilità di rivedere tutti gli episodi. Non perdere l’occasione di immergerti in questo avvincente poliziesco ambientato nella Grecia contemporanea.

“Kostas” si presenta come una serie avvincente, con una trama ricca di colpi di scena e personaggi ben costruiti. Poi, grazie alla sua ambientazione storica e al suo cast stellare, ha tutte le carte in regola per conquistare il pubblico italiano.

“KOSTAS” SERIE TV RAIPLAY STREAMING PUNTATA 26 SETTEMBRE 2024 GUARDA IL VIDEO

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO