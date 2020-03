Juve gli esiti dei tamponi nessun nuovo giocatore positivo al coronavirus

Juve gli esiti dei tamponi nessun nuovo giocatore positivo al coronavirus

da calciomercato.com

La Juve può sorridere: dopo i contagi di Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Paulo Dybala, infatti, nessun altro giocatore della rosa è risultato positivo al coronavirus. Nella mattinata di domenica, come rivela Sky, si sono conclusi i tamponi sui calciatori. Nessuna nuova positività da registrare. Esami anche per i giocatori all’estero: da Higuain a Ronaldo, passando per Pjanic, Khedira e Douglas Costa. Continua, intanto, la quarantena per tutti i calciatori.

Juventus, anche Dybala positivo al Coronavirus: “Sia io che Oriana lo siamo”

da fantacalcio.it

Paulo Dybala è il terzo giocatore della Juventus positivo al Coronavirus dopo Rugani e Matuidi. Sia l’argentino sia la ragazza Oriana Sabatini hanno contratto il Covid-19. E’ stato lo stesso giocatore a confermarlo sui social: “Ciao a tutti. Volevo nformarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti!”. Questo, invece, il comunicato della Juventus. “Il calciatore Paulo Dybala è stato sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positività al Coronavirus-COVID-19. Il calciatore, da mercoledì 11 marzo, in isolamento volontario domiciliare, continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico”.

da gazzetta.it

Paulo Dybala e la fidanzata Oriana sono risultati positivi al coronavirus. A darne comunicazione è lo stesso giocatore argentino della Juventus con un tweet e tanto di foto della coppia. “Ciao a tutti, abbiamo appena ricevuto l’esito del test e sia io che Oriana siamo risultati positivi al Covid 19- scrive Dybala -. Per fortuna, sia io che lei stiamo bene e siamo in perfetto stato. Grazie dei messaggi di affetto”. La Joya è il terzo giocatore della Juventus colpito dal coronavirus dopo Rugani e Matuidi. Lo stesso club ha comunicato sul proprio sito la positività di Dybala. Il calciatore Paulo Dybala è stato sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positività al Coronavirus-COVID-19. Il calciatore, da mercoledì 11 marzo, è in isolamento volontario domiciliare. Continuerà a essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico”.

