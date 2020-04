Vuoi guardare il video di “Italiani Paolo Mieli Corrado RaiPlay”?

“Italiani Paolo Mieli Corrado RaiPlay” (VIDEO)

da raiplay.it

“Italiani Paolo Mieli Corrado RaiPlay” è un documentario sull’indimenticabile conduttore televisivo e radiofonico. Un modo, inoltre, per ricordarlo a più di vent’anni dalla morte, avvenuta l’8 giugno 1999. Corrado Mantoni esordisce ventenne ai microfoni di Radio Roma, nel 1944, subito dopo l’arrivo degli Alleati a Roma. Da quell’esperienza parte una formidabile carriera radiofonica, che abbraccia tutti gli anni ’50, come presentatore di programmi di culto della Radio italiana.

