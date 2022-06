Italiana arrestata a Zanzibar con il marito “Accuse infondate”

Italiana arrestata a Zanzibar con il marito “Accuse infondate”

da ansa.it

Quindi, Francesca Scalfari e suo marito sono finiti in manette la mattina del 7 giugno a Zanzibar. Dove, poi, vivono e hanno un Boutique Hotel da 15 anni. Inoltre, il fratello di Francesco, Marco, lancia l’allarme: “Accuse infondate”. Quindi, Francesca Scalfari e suo marito sono finiti in manette la mattina del 7 giugno a Zanzibar. Dove, poi, vivono e hanno un Boutique Hotel da 15 anni. Inoltre, il fratello di Francesco, Marco, lancia l’allarme: “Accuse infondate”.

