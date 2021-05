Isola dei Famosi Cecilia Rodriguez ospite a Il Punto Zeta le rivelazioni su Giulia Salemi e Ignazio Moser (VIDEO)

da comingsoon.it

Ieri, mercoledì 5 maggio 2021, è andata in onda una nuova puntata de Il Punto Zeta, il primo talk di Tommaso Zorzi. Ospite dell’appuntamento la bella Cecilia Rodriguez che, dopo aver parlato del suo amato Ignazio Moser, si è lasciata andare a qualche considerazione su Vera Gemma e Giulia Salemi.

Cecilia ha iniziato l’intervista parlando del percorso di Ignazio a L’Isola dei Famosi. “La prima cosa che gli ho detto: non farmi fare delle brutte figure […] Tutti dicono che al Grande Fratello Vip è uscito come il playboy, all’Isola potrà uscire per quello che è. Penso che questa esperienza servirà molto al nostro rapporto. Sono prontissima a metter su famiglia con lui. Appena arriva dall’Isola, sarà carico!” ha dichiarato la sorella di Belen Rodriguez che si è detta orgogliosa dell’uomo che ha accanto.

Interpellata da Zorzi, quale tra le naufraghe potrebbe piacere a Moser, la Rodriguez ha confessato: “Vera Gemma? Beh, lui se n’è fatte così tante brutte… No, non volevo dire brutte! Volevo dire che è stato con delle ragazze più mature di lui. Sicuramente con Francesca Lodo ci proverebbe se non fosse fidanzato con me. Iva Zanicchi? Tutta la vita. Elettra Lamborghini? Lei è un po’ come noi, una camionista. Beatrice Marchetti invece è una bellissima ragazza, quando l’ho vista ho detto: “Oddio…”.

Cecilia, senza mezzi termini, ha rivelato anche il motivo dell’allontanamento tra lei e Giulia Salemi. “Ho conosciuto Giulia qualche anno fa, circa due anni fa. Per dei lavori che abbiamo fatto insieme” ha confessato la fidanzata di Ignazio. “Se ho un rapporto civile con Giulia? Posso raccontare la verità. All’inizio tutto bene, poi è successo…non che si sia fidanzata con Francesco Monte che era il mio ex fidanzato, però una che ti dice: ‘Amica, amica, amica’”.

“E’ vero che non poteva farmi una telefonata perché era dentro al Grande Fratello, però per me non sono cose che si fanno. Ma non è stato quello il problema. […] Il problema è che ho visto una ragazza che in quel momento aveva una mezza storia con mio fratello, poi sua mamma aveva detto una cosa su Iannone che la chiamava. Quindi ho fatto uno più uno più uno e ho detto insomma. Non abbiamo mai litigato, abbiamo smesso di seguirci per questo motivo, ma per la verità non è successo niente di che”.

