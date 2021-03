Irama si ritira dal Festival di Sanremo, ma arriva la proposta di Amadeus che riaccende la speranza

Raniero Jr. De Bortoli per trendit.it

Irama è negativo al tampone per il Covid-19, eppure la sua permanenza in gara al Festival di Sanremo pare sia giunta al termine ancor prima di iniziare. La conferma della positività del tampone molecolare di un suo collaboratore – e poi anche di un secondo membro dello staff – ne ha determinato il ritiro forzato. Il cantante sarebbe, a rigore, costretto ai quattordici giorni di quarantena. O dieci se il tampone antigenico alla fine di quei giorni dovesse esitare negativo.

Tuttavia, nel corso della conferenza stampa di presentazione della seconda serata del Festival di Sanremo 2021 si è aperto uno spiraglio di speranza. Il vicedirettore di Rai1 Fasulo ha dichiarato quanto segue: “Ci ho pensato tutta la notte. Non mi piace che un ragazzo non possa presentarsi. E poi se dovesse succedere a uno prima della finale che succederebbe? Perderebbe? Allora chiederò ai cantanti in gara di accettare il video delle prove per non essere eliminati”. A fare eco alle parole di Fasulo è Amadeus che prova a riaccendere la fiaccola della speranza avanzando una proposta per salvare Irama:

“Come diceva Fasulo, da regolamento Irama si dovrebbe ritirare. Ho pensato che purtroppo questo potrebbe accadere anche ad altri cantanti in gara. Un artista potrebbe trovarsi a saltare anche la finale. Chiedo a tutti i cantanti, se sono d’accordo di tenere in gara Irama, mandando in onda il video della prova generale. Questo permetterebbe a Irama di essere in gara”.

Arisa ed Ermal Meta sono i primi artisti ad aver manifestato solidarietà e consenso alla proposta di Amadeus:

🔴 @ARISA_OFFICIAL e @MetaErmal sono tra i primi artisti ad aver dato il consenso all'idea di AMADEUS, nata per evitare l'esclusione di IRAMA e di eventuali futuri casi di posività. #Sanremo2021 — Social Artist (@SocialArtistOF) March 3, 2021

Anche Fiorello si allinea alla proposta avanzata da Amadeus:

#Fiorello: "Il cambio del regolamento per #Irama è giusto, è normale. Il mondo è cambiato, la scuola è cambiata, le riunioni si fanno in modo diverso. Cambia tutto il mondo e Sanremo non può cambiare?".#Sanremo2021 — Tvblog.it (@tvblogit) March 3, 2021

Irama, pur negativo al tampone, rischia ancora la squalifica dal Festival di Sanremo? Ecco cosa sta succedendo

