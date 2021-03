Irama, pur negativo al tampone, rischia ancora la squalifica dal Festival di Sanremo? Ecco cosa sta succedendo

Irama, pur negativo al tampone, rischia ancora la squalifica dal Festival di Sanremo? Ecco cosa sta succedendo

Raniero Jr. De Bortoli per trendit.it

Sulla presenza di Irama, pur negativo al tampone, al Festival di Sanremo pende ancora una pesante spada di Damocle. Nella giornata di ieri, un membro dello staff del cantante era risultato positivo al tampone rapido.

Subito, si sono attivate le profilassi sanitarie e i contatti del positivo sono stati sottoposti a tampone molecolare. Irama è risultato negativo, ma potrebbe rischiare ancora di essere estromesso dalla gara. La discriminante per consentirgli di partecipare al Festival di Sanremo è il risultato del tampone molecolare del suo collaboratore. In caso di esito positivo, Irama sarebbe squalificato, poiché, da protocollo, dovrebbe autoisolarsi in quarantena.

Poco fa, a Storie Italiane, è stato rivelato in diretta che l’esito del tampone molecolare del collaboratore del cantante è positivo. Di conseguenza, Irama dovrebbe essere squalificato. Ma non è detta l’ultima parola!

A rigor di logica, se il collaboratore del cantante venisse confermato positivo al tampone molecolare – com’è stato di fatto – lo stesso Irama, essendo un contatto stretto del positivo, dovrebbe essere squalificato. Tuttavia, è emerso che stanno cercando delle soluzioni alternative per vedere se far partecipare ugualmente Irama. Ovviamente, in accordo con le autorità sanitarie. Secondo le norme governative, Irama dovrebbe essere squalificato. Tutto però ruota intorno all’interpretazione del termine “contatto stretto”. Bisogna cioè verificare che cosa si intende per contatto stretto e per quanto tempo è stato in contatto Irama col positivo.

