“Io tu noi Lucio Rai 2” (VIDEO)

“Io tu noi Lucio Rai 2” è un viaggio nell’universo di Lucio Battisti. Dagli esordi come chitarrista nei dancing ai trionfi con Mogol, sino poi agli ultimi dischi con i testi della moglie, in arte Velezia, e del poeta Pasquale Panella. Musicisti, amici e, inoltre, collaboratori raccontano l’artista inimitabile. E, poi, l’uomo di rottura contro tutti gli schemi della musica italiana. Rivelando, inoltre, tutti i segreti di una personalità complessa, che si celava dietro un’ apparente semplicità musicale.

