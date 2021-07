“Io sono nessuno” scheda e recensioni del film

Distribuzione: Universal Pictures

Genere: Thriller

Anno: 2021

Regia: Ilya Naishuller

Cast: Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Gage Munroe, Christopher Lloyd, RZA, Aleksei Serebryakov

Paese: USA

Durata: 92 minuti

Produzione: 87North, Eighty Two Films, Odenkirk Provissiero Entertainment

Voto (media ponderata): ♥♥♥ 1/2 (su 5)

La trama

Io sono nessuno, il film diretto da Ilya Naishuller, segue la storia di Hutch Mansell (Bob Odenkirk). Un uomo oppresso, un marito che non viene considerato e un papà sottovalutato. Quel tipo di persona anonima che non si fa mai notare, un signor “nessuno”.

Quando una notte due ladri fanno irruzione nella sua casa in periferia, l’uomo non fa nulla per difendere suo figlio adolescente Blake (Gage Munroe) e sua moglie Becca (Connie Nielsen). Così facendo Hutch delude e allontana ancora di più la sua famiglia. Questo episodio scatenerà in Hutch una rabbia a lungo repressa. Facendogli scoprire abilità letali e portando alla luce oscuri segreti. Per i quali nel corso degli anni l’uomo aveva a lungo lottato per tenere nascosti. Hutch si troverà così ad andare contro un pericoloso avversario che minaccia la sua famiglia…

La recensione di MoviePlayer.it

Un efficace pezzo di action molto umano, dominato da un grandissimo Bob Odenkirk nei panni di un credibile veterano leggermente fuori forma. Un ottimo anti-John Wick.

Recensione di Max Borg. Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di IGN Italia

Una tirata di sequenze d’azione diretta con gran mano, varia e piena di idee. Nonostante la sua formazione da comico (o, forse, anche in virtù di quella) Bob Odenkirk riesce a essere totalmente credibile nella parte del giustiziere della notte un po’ attempato. Sia livello di innesco che di sviluppo, la storia non ha molto da aggiungere al filone che rappresenta (ma anche chissenefrega).

Recensione di Andrea Peduzzi. Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MyMovies.it

E’ efficace la scelta di Ilya Naishuller di portare tutto verso un registro sempre più eccessivo e ridicolo. Dove il finale travalica dal genere action alla vera e propria farsa, con sottolineature dell’azione che non guardano alla plasticità e alle pose eroiche, bensì ai Looney Tunes e allo slapstick. Bob Odenkirk, che ha verve da grande comico, è dunque un interprete perfetto per questo tipo di spettacolo.

Allo stesso modo calza a pennello Michael Ironside che incarna il padre di Hutch. E rimette autoironicamente i panni da duro della sua carriera, disposto ad andarsene nel fuoco piuttosto che invecchiare ulteriormente in casa di cura. E c’è spazio anche per il rapper RZA, che anche come regista aveva sposato la causa di un’azione tra arti marziali e tinte pulp in L’uomo con i pugni di ferro. Nella ammiccante follia di Io sono nessuno va quindi almeno riconosciuta la divertita coerenza delle scelte di produzione.

Recensione di Andrea Fornasiero Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

