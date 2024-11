4 Novembre 2024

“Inter-Venezia” streaming gratis highlights – 4 novembre 2024 (VIDEO)

Introduzione – “Inter-Venezia” streaming gratis highlights – 4 novembre 2024

La partita tra Inter e Venezia è stata ricca di tensione e azioni spettacolari. Poi, la squadra di Inzaghi è riuscita a vincere con un 1-0 sudato. Inoltre, il match è stato molto seguito in streaming gratis da tifosi desiderosi di vedere ogni dettaglio. Le azioni salienti si trovano negli highlights, un’opportunità perfetta per rivivere i momenti chiave del match.

Occasioni sprecate per l’Inter – “Inter-Venezia” streaming gratis highlights – 4 novembre 2024

Nel primo tempo, l’Inter ha creato diverse occasioni. Poi, Lautaro, Thuram e Mkhitaryan hanno sfiorato il vantaggio in più di un’occasione. Inoltre, Sommer si è dimostrato decisivo, sventando una pericolosa azione di Oristanio. I tifosi, collegati in streaming gratis, hanno potuto ammirare la qualità delle azioni, anche se il gol non è arrivato subito. Poi, il Venezia ha resistito con grande determinazione, rendendo il match avvincente e imprevedibile.

Gol di Lautaro e brivido finale – “Inter-Venezia” streaming gratis highlights – 4 novembre 2024

Nel secondo tempo, l’Inter ha continuato a pressare. Poi, Mkhitaryan è andato a segno, ma l’arbitro ha annullato il gol per fuorigioco, causando qualche protesta. Inoltre, il portiere Sommer ha risposto con prontezza a un tentativo di Pohjanpalo, salvando ancora una volta la sua squadra. Poi, è stato Lautaro a trovare finalmente il gol, su assist di Dimarco, portando in vantaggio l’Inter. Gli spettatori in streaming gratis hanno esultato, mentre l’Inter ha provato a chiudere il match.

L’occasione sprecata da Thuram – “Inter-Venezia” streaming gratis highlights – 4 novembre 2024

Nel finale, Thuram ha avuto una grande occasione per il raddoppio, ma l’ha sprecata. Poi, al minuto 98, è arrivato il colpo di scena: Sverko ha segnato per il Venezia. Tuttavia, dopo il controllo del Var, l’arbitro ha annullato la rete per un tocco di mano, facendo tirare un sospiro di sollievo ai tifosi interisti. Inoltre, questo episodio ha aumentato l’interesse per gli highlights della partita, disponibili in video per chi vuole rivedere l’azione.

Dove vedere gli highlights – “Inter-Venezia” streaming gratis highlights – 4 novembre 2024

Per chi non ha seguito lo streaming gratis, gli highlights di Inter-Venezia sono disponibili in video sulle principali piattaforme. Poi, questi video offrono un modo per rivivere le emozioni e i momenti cruciali della partita. Inoltre, rivedere le azioni salienti permette di apprezzare le parate di Sommer e la precisione dell’assist di Dimarco per Lautaro. Poi, gli appassionati possono accedere facilmente agli highlights e rimanere aggiornati su questo match tanto combattuto.

Un successo sofferto per l’Inter – “Inter-Venezia” streaming gratis highlights – 4 novembre 2024

La vittoria dell’Inter contro il Venezia porta la squadra di Inzaghi a un solo punto dalla vetta. Poi, il match ha messo in evidenza la capacità dei nerazzurri di resistere anche nei momenti di difficoltà. Inoltre, grazie alla disponibilità del video e degli highlights in streaming gratis, i tifosi hanno potuto rivivere ogni momento. Poi, questa vittoria sofferta mantiene l’Inter competitiva e sempre più vicina agli obiettivi di vertice.

