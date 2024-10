9 Ottobre 2024

“Inter-Torino” streaming gratis highlights – 9 ottobre 2024 (VIDEO)

“Inter-Torino” streaming gratis highlights – 9 ottobre 2024 (VIDEO)

Una partita emozionante – “Inter-Torino” streaming gratis highlights – 9 ottobre 2024

Inter-Torino si è rivelata una partita emozionante. Thuram è stato il grande protagonista, mettendo in seria difficoltà la difesa granata. Subito dopo un brutto fallo di Maripan sulla caviglia del francese, il difensore del Torino è stato espulso. Poi, la superiorità numerica si è fatta sentire.

La difesa del Torino traballa – “Inter-Torino” streaming gratis highlights – 9 ottobre 2024

Inoltre, su un cross perfetto di Bastoni, Thuram ha svettato di testa portando l’Inter in vantaggio. Poi, un altro colpo di testa vincente su assist di Acerbi ha allungato il distacco. Gli highlights del match mostrano come la difesa del Torino non sia riuscita a contenere l’attacco nerazzurro.

Il gol di Zapata riapre il match – “Inter-Torino” streaming gratis highlights – 9 ottobre 2024

Inoltre, nonostante l’inferiorità numerica, il Torino ha provato a reagire. Poi, un buon assist di Gineitis ha permesso a Zapata di accorciare le distanze. Il colombiano ha controllato bene la palla e ha trafitto Sommer, ridando speranza ai granata. Inoltre, gli highlights mostrano come il Torino non si sia mai arreso, ma gli errori in difesa hanno compromesso il risultato.

Giornata da incorniciare per Thuram – “Inter-Torino” streaming gratis highlights – 9 ottobre 2024

Il video della partita mostra il Torino farsi sotto, ma nella ripresa Thuram completa la sua giornata da incorniciare. Poi, su un colpo di testa di Lautaro, Milinkovic-Savic commette un grave errore. Il portiere del Torino non riesce a trattenere il pallone e Thuram segna la sua tripletta. Gli highlights evidenziano come l’Inter abbia gestito bene il vantaggio, nonostante un leggero calo di concentrazione.

Il Torino non si arrende – “Inter-Torino” streaming gratis highlights – 9 ottobre 2024

Poi, nel finale di partita, il Torino ottiene un rigore per un fallo di Dumfries. Vlasic si incarica del tiro e non sbaglia, riportando i granata sotto di due reti. Inoltre, il video mostra come il Torino non abbia mai smesso di cercare il gol, nonostante le difficoltà. Tuttavia, non è bastato per evitare la sconfitta.

Il carattere del Torino – “Inter-Torino” streaming gratis highlights – 9 ottobre 2024

Inoltre, il video completo degli highlights di Inter-Torino mostra l’ottima prestazione di Thuram, capace di essere decisivo sia nel guadagnare falli importanti, sia nel trovare la via del gol. Poi, l’Inter ha saputo sfruttare al meglio le situazioni di gioco, dominando gran parte del match. Tuttavia, il Torino ha dimostrato carattere, cercando di rimanere sempre in partita anche in dieci uomini.

L’Inter conferma la sua forza – “Inter-Torino” streaming gratis highlights – 9 ottobre 2024

Poi, l’Inter ha gestito bene il possesso palla nella seconda parte della partita, con un gioco più controllato. Inoltre, nonostante il Torino abbia cercato di riaprire la gara con Vlasic su rigore, i nerazzurri hanno sempre mantenuto il controllo del match. L’Inter ha dimostrato ancora una volta la propria forza, ma gli highlights mettono in evidenza anche la grinta del Torino, che non ha mai mollato fino all’ultimo minuto.

Preoccupazione per l’infortunio di Zapata – “Inter-Torino” streaming gratis highlights – 9 ottobre 2024

Gli highlights di Inter-Torino offrono uno spaccato completo della partita. Poi, c’è stata preoccupazione per l’infortunio di Zapata, uscito in lacrime e in barella dopo un brutto contrasto. Inoltre, questo potrebbe essere un serio problema per il Torino, che rischia di perdere uno dei suoi giocatori chiave.

“INTER-TORINO” STREAMING GRATIS HIGHLIGHTS – 9 OTTOBRE 2024 PER GUARDARE IL VIDEO CLICCA QUI

“INTER-STELLA ROSSA” STREAMING HIGHLIGHTS (VIDEO)