19 Ottobre 2024

Inter-Milan streaming – 19 ottobre 2024 (VIDEO)

La decide Gabbia nel finale

Il derby tra Inter-Milan è sempre un evento attesissimo, e questa volta non ha deluso. Il Milan, guidato da Fonseca, si riscatta con una prestazione decisiva e batte l’Inter 2-1. Inoltre, questa vittoria spezza una lunga serie di derby senza successi per i rossoneri. Infatti, l’Inter non perdeva un derby da due anni, con l’ultima sconfitta risalente al 3 settembre 2022.

Primo tempo: Pulisic segna, poi l'Inter risponde

Nel primo tempo, il Milan parte subito forte, determinato a imporre il proprio gioco. Poi, arriva il meritato vantaggio grazie a una bella azione di Pulisic, che si inserisce nella difesa nerazzurra e batte il portiere avversario. L’Inter non resta a guardare e risponde rapidamente. Inoltre, Dimarco trova il pareggio con un diagonale preciso, riequilibrando il risultato. Entrambe le squadre cercano di prendere il controllo della partita, ma il primo tempo termina sull’1-1.

Secondo tempo: Abraham sfiora il gol, poi Gabbia segna di testa

Nel secondo tempo, il Milan continua a macinare gioco, mettendo sotto pressione la difesa dell’Inter. Poi, Leao e Abraham sfiorano il gol del vantaggio con due occasioni pericolose. Tuttavia, è Gabbia a decidere il match nel finale. Il difensore rossonero segna di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato, regalando al Milan tre punti preziosissimi. Gli highlights della partita mostrano un Milan combattivo e deciso, che ha saputo sfruttare al meglio le sue occasioni.

Tifosi del Milan in delirio

In streaming, la partita ha raccolto grande attenzione, con tantissimi tifosi che non volevano perdersi l’evoluzione del match. Inoltre, il gol di Gabbia nel finale ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi rossoneri, che attendevano da tempo una vittoria così importante nel derby.

L'Inter cade dopo due anni imbattuta nei derby

Per l’Inter, questa sconfitta segna la fine di una striscia positiva nei derby, che durava da due anni. La squadra ha giocato una buona gara, ma poi si è arresa a un Milan più incisivo. Inoltre, la difesa nerazzurra ha mostrato qualche incertezza nelle fasi finali della partita, permettendo a Gabbia di segnare indisturbato. Gli highlights mettono in evidenza alcuni momenti di buon gioco per l’Inter, ma la squadra di Inzaghi dovrà lavorare per ritrovare continuità nei risultati contro i rossoneri.

Video e streaming: dove vedere gli highlights

Per chi si fosse perso la partita, sono disponibili vari video highlights online, che mostrano le azioni principali. In streaming, è possibile rivedere tutte le fasi salienti, dal gol di Pulisic fino alla rete decisiva di Gabbia. Inoltre, molti portali offrono analisi dettagliate del match e commenti a caldo per chi vuole approfondire la partita.

Conclusioni

In conclusione, il Milan esce vittorioso da questo Inter-Milan, dimostrando carattere e determinazione. Gli highlights in streaming evidenziano una squadra compatta, capace di colpire nei momenti decisivi e di mettere fine alla lunga imbattibilità dell’Inter nei derby.

