Vuoi guardare il video di “Insider” Saviano Rai 3 puntata 5 marzo 2022?

“Insider” Saviano Rai 3 puntata 5 marzo 2022 (VIDEO)

da raiplay.it

“Insider” Saviano Rai 3, puntata 5 marzo 2022, è il programma in cui Roberto Saviano si trova faccia a faccia con le organizzazioni criminali. Incontrando, poi, persone che, per motivi diversi, le vissero dall’interno. Spazio, inoltre, a pentiti, testimoni di giustizia e agenti infiltrati. Proprio loro, poi, sono le porte di accesso al mondo oscuro del crimine italiano e straniero. Nel quale, inoltre, Roberto Saviano ci guida ricostruendo i contesti in cui la storia dei protagonisti ha preso forma.

“INSIDER” SAVIANO RAI 3 GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 5 MARZO 2022

