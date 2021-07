Inghilterra-Danimarca due palloni in campo nell’azione del rigore perché l’arbitro non è intervenuto

Salvatore Riggio per corriere.it

Accade tutto all’improvviso. Il rigore, molto generoso, concesso dall’arbitro Danny Makkelie all’Inghilterra nella semifinale degli Europei vinta 2-1 con la Danimarca – per un presunto contrasto in area tra l’atalantino Maehle e Sterling – non è l’unica decisione che ha scatenato le polemiche. C’è un’altra «anomalia» che ha fatto divampare le proteste sui social, pochi secondi dopo il penalty concesso alla Nazionale del c.t. Gareth Southgate, avversaria dell’Italia nella finalissima di Wembley di domenica 11 luglio.

Le proteste social sui due palloni

Nell’azione del rigore in campo ci sono due palloni. Uno è tra i piedi di Sterling, l’altro è a qualche metro dall’attaccante del Manchester City, fermo. «Sbaglio o vedo doppio?», il sarcasmo di un utente nel commentare l’episodio. Ma c’è chi difende l’arbitro: «Il pallone era fermo, non disturbava nessuno. Hanno fatto bene a proseguire il gioco». O ancora: «Il gioco non andava fermato, non è un pallone. È un palloncino».

Inghilterra-Danimarca due palloni in campo nell’azione del rigore perché l’arbitro non è intervenuto – Cosa dice il regolamento

Ma cosa dice il regolamento? La sospensione del gioco non è automatica. In quel momento la terna arbitrale deve aver valutato che la presenza del secondo pallone non avrebbe influito sullo sviluppo dell’azione. In sostanza, l’arbitro non ha ritenuto che impedisse il gioco alla squadra in fase offensiva (l’Inghilterra) e alla squadra in fase difensiva (la Danimarca). In caso contrario, il direttore di gara avrebbe dovuto fermare il gioco.

«Con gli arbitri la vedo molto male domenica a Wembley», fa notare un tifoso azzurro. E non è l’unica preoccupazione per la quarta finale di un Europeo dell’Italia, dopo quelle del 1968, 2000 e 2012: «Ma se giochiamo con due palloni vinciamo o si inventano qualcosa?». Vedremo cosa dirà il campo.

Gli inglesi ammettono: «Non c’era fallo su Sterling»

Non solo due palloni in campo. Anche il fallo ravvisato dall’arbitro che ha portato al rigore decisivo fa storcere il naso. Perfino in Inghilterra. Il Telegraph non usa giri di parole: «Abbiamo vinto con un rigore inventato». Lo stesso Kane ha ammesso: «Non penso fosse rigore — ha detto il centravanti— È un penalty molto soft». Gary Neville, ex Manchester United, oggi commentatore in tv, pensa che «qualunque squadra sarebbe distrutta ad aver perso una semifinale per un rigore così.

Anche se in tutti gli Europei il metro per il ricorso al Var è stato questo». L’unico a credere nella bontà della decisione dell’arbitro Makkelie è Sterling: «Era un rigore limpido». Lui, attaccante del City, accusato da Dietmar Hamann sulle pagine del Manchester Evening News di essere un tuffatore: «È andato contro lo spirito del gioco, del quale gli inglesi si vantano tanto. Quando arrivò qui Klinsmann tutti a parlare del fatto che era un simulatore. Ora che lo fanno loro, va bene così».

