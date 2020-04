Vuoi guardare il video di “Indovina chi viene a cena Rai 3” puntata 19 aprile 2020?

“Indovina chi viene a cena Rai 3” puntata 19 aprile 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

Oggi, 19 aprile 2020, è andata in onda una puntata di “Indovina chi viene a cena Rai 3”. Ovvero inchieste e incontri esclusivi di Sabrina Giannini. Per raccontare lo stato dell’ambiente, della fauna selvatica e come le moderne abitudini alimentari condizionino l’intero ecosistema e il nostro futuro. Inchieste su ambiente, animali e modelli alimentari sostenibili.

Sempre con un taglio internazionale, gli appuntamenti mettono a confronto le ipocrisie e le contraddizioni del sistema di sfruttamento delle risorse. Tra ricerche e progetti alternativi, focalizzandosi in particolare sulla radicale evoluzione del rapporto tra gli uomini e gli animali (selvatici e domestici). In perenne conflitto tra etica e sfruttamento, bisogno e passione. Dunque, inchieste e incontri esclusivi di Sabrina Giannini.

