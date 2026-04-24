24 Aprile 2026

‘In campo con Flavio’ – Terremoto Roma via Ranieri Massara in bilico resta solo Gasp

‘In campo con Flavio’ – Terremoto Roma via Ranieri Massara in bilico resta solo Gasp

In questi giorni Trigoria sta diventando un bruttissimo ambiente, date le numerose fratture societarie.

Tutto è cominciato in quella conferenza stampa pre Roma-Pisa di Claudio Ranieri, che ha fatto delle dichiarazioni senza senso ed inopportune. Ha infatti detto che Gasperini è stata la quarta scelta, nonostante la buona stagione che sta facendo, e che alcuni giocatori non sono da Roma ed altri sì.

Questo ha scatenato una tempesta in casa Roma, con i Friedkin che, dopo qualche giorno di isolamento di Ranieri da Trigoria, hanno preso una decisione molto forte. Nella tarda mattinata è arrivato un comunicato ufficiale della Roma, in cui la società giallorossa ufficializza il licenziamento di Ranieri.

Non solo l’ex allenatore dei giallorossi, ma ora anche Ricky Massara è ad un passo dall’addio. Oggettivamente l’ex DS del Milan ha fatto pochissimi acquisti sensati e mirati: ha preso infatti molti giocatori che ora sono praticamente fuori dal progetto giallorosso oppure infortunati. Basti pensare a Ferguson, delusione totale di metà stagione, in cui si pensava potesse esplodere; invece ha trovato mille difficoltà e si è aggiunto l’infortunio; Bailey, tornato al mittente a gennaio; El Aynaoui, molto criticato dalla tifoseria, che sta infatti offrendo prestazioni di livello piuttosto basso; Zaragoza, meteora sin da gennaio, ormai non entra nemmeno più a gara in corsa.

Anche per lui i Friedkin starebbero valutando l’allontanamento, ma chi sarebbero gli eventuali sostituti?

Al momento si sta parlando di un ritorno di Totti come senior advisor, mentre per ricoprire il ruolo di direttore sportivo i principali candidati sono Giuntoli, di cui si sta parlando già da qualche settimana, e Manna, direttore sportivo del Napoli. Gasperini invece è destinato a restare: le sue idee ed il suo modo di allenare sono subito piaciuti a tifoseria e società, per questo resterà molto probabilmente a Roma.

Il tecnico di Grugliasco resterà anche perché cambiare il sesto allenatore in due anni sarebbe clamoroso (Mourinho, De Rossi, Juric, Ranieri, Gasperini).

A mio avviso questa situazione non fa che mettere i calciatori ancora più sotto pressione e soprattutto non fa che peggiorare ancor di più i rapporti societari. In questo momento così delicato per la stagione della Roma, in cui i giallorossi si stanno giocando l’Europa League, o chissà, anche la Champions, tutto dovrebbe essere tranquillo, con tutti i membri della società, dal magazziniere ai Friedkin, che dovrebbero essere sempre a supportare la squadra; invece si sta verificando tutt’altro.

Secondo me, infine, sono tutte giuste le decisioni della società per quanto riguarda le uscite: Massara e Ranieri andavano mandati via e Gasperini doveva restare. L’accoppiata migliore sarebbe Totti-Manna, con la leggenda giallorossa che garantirebbe esperienza e conoscenza dell’ambiente in società, mentre il secondo sarebbe un grandissimo direttore sportivo: lo abbiamo appreso dopo le sue esperienze a Torino con la Juve ed a Napoli, dove ha preso grandissimi giocatori che hanno portato a tanti successi le due squadre.

Flavio Bussoletti

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