23 Febbraio 2025

‘In campo con Flavio’ – Settimana nera per le italiane in Europa: fuori Milan Juve e Atalanta solo la Roma resiste

Champions League e Europa League

In questa settimana si sono giocati i playoff di Champions, Europa e Conference League.

Poi, in Champions, hanno giocato la fase playoff il Milan, la Juve e l’Atalanta, mentre in Europa League è toccato alla Roma.

Il Milan, a San Siro, affronta il Feyenoord, una squadra indebolita dai mercati che hanno preceduto l’inizio della stagione e quello di gennaio.

Proprio nell’ultimo, il Milan ha acquistato Gimenez, che gioca titolare contro gli olandesi.

La squadra di Conceição parte forte e dopo 30 secondi passa in vantaggio.

Con chi? Chi, se non lui, Santiago Gimenez.

Non esulta l’ex del match, ma porta in vantaggio i suoi con una rete pesante.

Con questo risultato si andrebbe ai supplementari, ma dopo un dominio del Milan e un’espulsione assurda rimediata da Theo, accade l’impensabile.

Al primo gol in stagione, Carranza, il centravanti comprato proprio per sostituire Gimenez, la mette dentro, gelando San Siro e mettendo la parola fine alla stagione in Champions del Milan.

Un’eliminazione piuttosto inaspettata, ma ora tocca all’Atalanta contro il Brugge.

Deve ribaltare il risultato anche l’Atalanta, dopo la sconfitta di Bruxelles per 2-1, con le reti di Jutglà, Pasalic e Nilsson.

Coreografia stupenda dei tifosi atalantini, ma dopo 3 minuti i loro beniamini sono già sotto: gol di Talbi.

Prova a rientrare in partita l’Atalanta, con un gol annullato a Retegui.

Ma al 27’, dopo una respinta corta, ancora Talbi sigla lo 0-2 e porta il parziale sull’1-4.

Un’impresa che può considerarsi impossibile.

Ancora di più quando, all’ultimo minuto di recupero del primo tempo, dopo una ripartenza del Brugge su palo di Ederson, i belgi calano il tris.

Dopo una palla perfetta di Tzolis, Jutglà, da fuori area e di controbalzo, la mette alle spalle di Carnesecchi.

1-5 parziale, ma quando entra Lookman si vede uno spiraglio di luce.

Infatti, subito al 46’, la mette dentro il nigeriano, accorciando sul 1-3 e provando a rimettere in partita i suoi.

Al 61’, però, c’è un’occasione d’oro.

Cuadrado viene steso in area, on-field review e calcio di rigore per l’Atalanta.

Lookman non è il rigorista, ma vuole prendersi l’Atalanta sulle spalle.

Con troppa foga e poca lucidità, però, Lookman sbaglia il rigore: Mignolet para e la rimonta dell’Atalanta si complica ancora di più.

Mezz’ora e un rosso a Toloi dopo, anche l’Atalanta è fuori dalla Champions.

Mercoledì gioca la Juve, l’unica italiana che non deve ribaltare il risultato, dopo il 2-1 allo Stadium con gol di McKennie, Perisic e Mbangula.

Primo tempo equilibrato, ma si infortuna Veiga.

Entra Cambiaso, che dà corsa e lucidità alla squadra.

Ma al 53’ passa il PSV con Perisic, che in diagonale batte Di Gregorio.

La Juve, però, ha la forza di pareggiarla dieci minuti dopo il vantaggio olandese con un gol prima annullato e poi convalidato a Weah, dopo una gran botta da fuori.

Al 74’, però, Saibari porta la partita ai supplementari dopo un tiro a botta sicura.

Si alza la tensione e, al 98’, Flamingo, dopo un batti e ribatti in area, calcia forte e trova la porta, portando il PSV momentaneamente agli ottavi!

Dopo un palo di Vlahovic e due miracoli di Di Gregorio, anche la terza squadra italiana nei playoff di Champions viene eliminata.

Nella Coppa dei Campioni rimane solamente l’Inter, che agli ottavi affronterà il Feyenoord, mentre il Brugge, che ha eliminato l’Atalanta, e il PSV, che ha eliminato la Juve, affronteranno rispettivamente Aston Villa e Arsenal.

Giovedì si è giocato anche il playoff di Europa League, con la Roma in campo.

L’andata tra Roma e Porto, al Do Dragão, era finita 1-1, con le reti di Celik e Francisco Moura.

La Roma cerca il passaggio del turno per sfatare il tabù dei playoff per le italiane, mentre il Porto punta al colpaccio.

Dopo mezz’ora passa il Porto con la bellissima rovesciata di Omorodion, che, dopo un errore in uscita della difesa giallorossa, la mette dentro in acrobazia.

In quattro minuti, però, tra il 35’ e il 39’, Paulo Dybala si inventa due giocate da campione: la prima con uno scavetto e la seconda con un tiro a giro perfetto da posizione defilata, ribaltando il risultato.

Appena iniziato il secondo tempo, Eustaquio reagisce a Paredes con uno schiaffo e, dopo on-field review, Letexier lo manda sotto la doccia.

Paredes, però, per averlo provocato riceve un giallo pesante che gli farà saltare l’andata degli eventuali ottavi di finale.

All’83’, dopo un cross di un ispiratissimo Angelino, Pisilli la mette dentro e chiude il match.

Piccolo spavento per l’autogol di Rensch al 95’, ma non cambia l’esito: passa la Roma, che nel sorteggio evita il derby della capitale con la Lazio e pesca l’Athletic Bilbao, una squadra forte e ostica da affrontare.

Dunque, nei playoff tra Champions ed Europa League, passa solo la Roma.

Mentre in Conference League, la Fiorentina, qualificata tra le prime otto nella fase a gironi, agli ottavi affronterà il Panathinaikos.

Flavio Bussoletti

