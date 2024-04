‘In campo con Flavio’ Roma-Lazio 1-0: derby entusiasmante all’Olimpico

Allo Stadio Olimpico di Roma si è giocato il Derby della Capitale. Il derby più sentito, prese in giro tra persone di fede diversa, scontri tra tifoserie, sfottò e sbeffeggiamenti, tutto ciò però, è uno spettacolo per i tifosi. La città si spegne la sera prima, si riaccende la mattina dopo e tutti si preparano per andare allo stadio, mentre gli ultra preparano la coreografia. Bella o brutta è sempre un momento magico per chi guarda. Poi la mattina che precede i tanto agoniati 90 minuti tutti vanno allo stadio. Tensione, adrenalina, voglia di spaccare il mondo, prendere in giro il tifoso avversario.

Tutte queste cose si mischiano ed il 6 Aprile 2024 si gioca il derby numero 183 della storia. Tutto pronto, fischio dell’arbitro, si accende il tifo delle due squadre e i 22 giocatori iniziano a giocare. Il ritmo all’inizio è subito molto alto con una prima occasione per la Roma con un tiro da fuori di Paredes, ed una clamorosa occasione per la Lazio. Dato un malinteso difensivo romanista, dunque, Isaksen recupera palla e scarica per Immobile. Il centravanti napoletano da buonissima posizione, spara sui cartelloni pubblicitari. La Lazio, quindi, tende a giocare su Isaksen e Anderson, per far allargare Immobile o per tirare o per servire i laterali.

Mentre la Roma, come ormai al suo solito, gioca col fraseggio per poi andare al cross e cercare i saltatori. Tante occasioni per le due squadre con la Lazio che rischia tantissimo due volte con quasi due autogol di Casale e Gila. Però la Roma sulla deviazione in angolo di quest’ultimo riesce a sbloccarla. Angolo battuto da Dybala che finisce perfettamente sulla testa del romanista più acceso di tutti, più voglioso, cattivo, che si chiama Gianluca Mancini. L’ex Atalanta buca Mandas con un colpo di testa perfetto che finisce in rete. La Roma finisce il primo tempo gestendo il possesso palla e limitando le possibili incursioni in area della Lazio.

La ripresa inizia con lo stesso piglio. Lazio dunque concentrata principalmente in difesa mentre la Roma prova subito a chiuderla. Ed infatti ha subito due grandi occasioni con El Shaarawy prima e Lukaku poi. Il “Faraone” dopo un’ottima percussione di Lukaku, prende palla e si invola verso la porta. Il suo tiro, però, sbatte contro il palo. Mentre l’occasione avuta da Lukaku nasce da un recupero di Paredes. Infatti l’argentino borseggia il pallone a Guendouzi e scarica per Celik. Il turco la mette dentro, ma Lukaku non ci arriva per un soffio, facendo fare un sospiro di sollievo ai tifosi laziali ed uno di sconforto a quelli romanisti.

Al 60’ però la Lazio inizia a prendere campo ed insidia la difesa romanista, ma mai Svilar. Bravissima la Lazio a provarci e a prendere tanto campo, altrettanto brava la difesa romanista che non concede nulla e lancia anche spesso in contropiede Lukaku. Molti scambi in area di rigore della Roma, e da queste nasce il gol, poi annullato alla Lazio. Dunque cross di Guendouzi e rete di Kamada, che viene successivamente annullata per chiaro ed evidente fuorigioco del giapponese. Poi però, dopo un derby sportivo e giocato bene, i giocatori della Lazio propiziano risse ed accendono scintille per provocare i calciatori giallorossi.

I ragazzi di DDR, però, non reagiscono e continuano a giocare il loro calcio con calma. La Lazio alla fine ci prova pero senza mai impensierire Svilar. Una menzione d’onore va a Tammy Abraham che torna in campo dopo 10 mesi, precisamente 307 giorni. Dopo 5 minuti di recupero finisce il derby di Roma con la vittoria dei giallorossi. La Lazio fa una partita mediocre, dando alla Roma la possibilità di avere il pallino del gioco , tenendo e gestendo il pallone, innervosendo e facendo scalmanare i giocatori laziali. Il 183° derby è giallorosso. È stato emozionante, dato esser stata la mia prima volta all’Olimpico ad ammirare lo spettacolo del derby.