3 Marzo 2026

In campo con Flavio – Roma-Juventus 3-3 rimonta bianconera e Champions riaperta

Serie A

All’Olimpico di Roma si è giocata Roma-Juventus, un crocevia fondamentale per la Champions. La Roma, a 50 punti, con la vittoria andrebbe a +7 sui bianconeri, che sono sesti a 46. La Juve viene da 120 minuti molto stancanti e giocati oltretutto in dieci contro il Galatasaray, mentre la Roma, qualificatasi agli ottavi alla League Phase, arriva da una settimana di allenamenti.

Partita sin da subito molto aperta, con le due squadre che non badano al giro palla e alle perdite di tempo, ma vogliono trovare il gol. Ci va vicina per due volte la Roma, con Pellegrini dopo 3 minuti che si divora a porta quasi spalancata il vantaggio e con Malen che, da posizione defilata, calcia trovando la risposta di Perin. Si fa vedere in attacco anche la Juventus che, con Yildiz dal limite dell’area prima e McKennie con un colpo di testa che esce di poco poi, va vicinissima allo 0-1.

Al 39’, dopo una partita apertissima a mio avviso, in cui meritavano il gol entrambe, la sblocca la Roma. Pisilli trova Wesley sull’out di sinistra: il brasiliano rientra e trova una conclusione perfetta a giro all’incrocio dei pali, che non lascia scampo a Perin. Bellissimo gol del brasiliano, che trova il suo quarto timbro stagionale. Finisce così il primo tempo.

Entra con un altro atteggiamento la squadra di Spalletti che, appena due minuti dopo l’inizio della seconda frazione, trova il pari. Calcio di punizione dalla sinistra battuto da Koopmeiners, Bremer tocca per Conceicao che di prima, col mancino, tira fuori un’autentica perla che si incastra all’incrocio dei pali e che si candida per il miglior gol dell’anno di Serie A. Pari a mio avviso meritato della Juventus, che colpisce subito la Roma, non entrata bene in campo ma capace di reagire immediatamente.

Bellissima partita, infatti, dove la Roma trova il gol del vantaggio appena sei minuti dopo la rete del numero 7 portoghese. Schema da corner, cross di Pellegrini, Ndicka è appostato al centro dell’area e trova il suo secondo gol consecutivo dopo quello con la Cremonese. Ora la Roma tende a giocare di più in contropiede, limitando gli attacchi della Juventus, che passa più spesso per le fasce con Yildiz e Cambiaso.

Proprio grazie a una ripartenza la Roma cala il tris al 65’. Palla illuminante di Manu Koné per Malen che, a tu per tu con Perin, non sbaglia. Sesto gol in sette partite in maglia giallorossa per l’attaccante olandese: continua a spaccare questo campionato di Serie A il numero 14, che si dimostra ancora preciso e cinico sotto porta. Gol meritato a mio avviso da parte della Roma, che aveva preso le misure alla Juve riuscendo a contrattaccare più volte.

Da qui per la Roma inizia il cataclisma, per la Juventus parte la rimonta. Boga, con un tiro al volo da centro area dopo un colpo di testa di Celik al 78’, mette in porta il gol del 3-2 e mette paura alla Roma. I ragazzi di Gasperini arretrano troppo e, a due minuti dalla fine, senza nemmeno aver sofferto troppo, subiscono il gol che vale il 3-3. Fallo inutile di El Aynaoui sulla linea laterale lato Tribuna Tevere, cross di Zhegrova, la tocca involontariamente Ndicka ed è Gatti il più lesto di tutti ad arrivare sul pallone e a scaraventarlo in rete.

Pareggio della Juventus che, a mio avviso, poteva anche non starci, dato che la Roma era riuscita a tener palla in zona offensiva negli ultimi minuti prima dell’assegnazione del recupero. Dimostra ancora di essere una vera squadra quella di Spalletti, che non muore mai e va ancora a rimontare, stavolta con due gol in quindici minuti, quando la partita sembrava finita.

Ottimo finale per i bianconeri, pessima gestione del vantaggio degli uomini di Gasperini, che sprecano un’enorme occasione di andare a +7 sulla Juve e a +5 dal Como. Ottimo punto per la Juve, che resta alle calcagna di Roma e Como. Oltretutto ora la Vecchia Signora ha davanti tre partite abbordabili, senza ovviamente dover sottovalutare l’avversario, con Udinese, Sassuolo e Pisa, mentre la Roma deve giocare lo scontro diretto contro il Como.

Chi la spunterà in questa bellissima lotta Champions? La Juve ritrovata di Allegri, il Como perfetto e spumeggiante di Fabregas, la Roma di Gasperini o verrà premiata la rimonta dell’Atalanta?

