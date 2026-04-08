8 Aprile 2026

‘In campo con Flavio’ – Napoli-Milan 1-0: Politano decide lo scontro diretto per il secondo posto

‘In campo con Flavio’ – Napoli-Milan 1-0: Politano decide lo scontro diretto per il secondo posto

Al Diego Armando Maradona di Napoli si è giocato uno scontro direttissimo per il secondo posto.

Si affrontavano Napoli, che ha superato il brutto momento degli infortuni, dati infatti i rientri di Anguissa, McTominay e De Bruyne, e Milan, in un momento di rincorsa assoluta all’Inter, primo e vincente in casa contro la Roma per 5-2.

Nella prima frazione il Milan è più intraprendente rispetto ai padroni di casa, che restano più in difesa.

Buongiorno, Juan Jesus e Milinkovic-Savic fanno un’ottima partita dal punto di vista difensivo, dato che tengono bene Nkunku e Fullkrug, che tirano molto, ma sempre da fuori area e fuori dallo specchio.

Riesce ad andare in fase offensiva anche il Napoli, meno dei ragazzi di Allegri, e trova in Giovane il classico pivot che fa sia salire la squadra sia andare al tiro i propri compagni, avendo anche qualche occasione personale.

Non ci sono grandi tiri in porta, solo tanta intensità e molta grinta, soprattutto in fase difensiva.

A mio avviso meritava qualcosa di più la squadra di Allegri nella prima parte di gara, dato che ha concluso di più in porta, mettendo spesso alle strette la retroguardia napoletana.

Nel secondo tempo si fanno più presenti in attacco anche gli Azzurri, sempre con Giovane, De Bruyne e McTominay protagonisti, ma quelli che cambiano la partita sono due subentrati.

Con Alisson Santos a dare dribbling e velocità sulla sinistra e Politano con sacrificio e gol sulla destra, il Napoli trova il gol e la combinazione perfetta per battere il Milan.

Dopo una serie di conclusioni in porta poco salienti, arriva il 79’ e, con esso, il gol di Matteo Politano.

Combinazione Olivera-Alisson, con l’uruguaiano che crossa al centro nella zona di Giovane: il pallone viene deviato da De Winter, che fa un assist involontario a Politano.

L’ex Roma, Inter e Sassuolo non ci pensa due volte e calcia di prima intenzione, battendo sul primo palo Maignan e trovando una bellissima traiettoria.

Estasi al Maradona: al momento il Napoli è secondo a -7 dall’Inter.

Crescono i rossoneri in questo finale anche grazie all’ingresso di Leao e Pulisic, che però non fanno bene e non riescono a dare il loro contributo per il pareggio.

Termina così Napoli-Milan, con la vittoria dei partenopei per 1-0 e il sogno rimonta ancora vivo, soprattutto perché l’Inter affronterà il Como domenica e il Napoli il Parma, una partita più facile che potrebbe riaprire il campionato degli Azzurri.

A mio avviso, in conclusione, la vittoria del Napoli è meritata per il grande secondo tempo fatto dai ragazzi di Antonio Conte, che schiacciano il Milan e non lo fanno mai uscire dalla propria metà campo, tranne in pochissime occasioni.

Flavio Bussoletti

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