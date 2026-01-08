8 Gennaio 2026

‘In campo con Flavio’ Lecce-Roma: i giallorossi tornano alla vittoria

Al Via del Mare di Lecce si è giocata Lecce-Roma. Per gli ospiti sarebbe essenziale la vittoria, con cui andrebbero a 36 punti, scavalcando il Como, vincente a Pisa, e la Juventus, che deve giocare a Sassuolo.

Mentre per la squadra allenata da Eusebio Di Francesco, con 3 punti si staccherebbe considerevolmente dalla zona retrocessione, occupata da Fiorentina, Verona e Genoa.

Alla Roma mancano parecchi giocatori: Pellegrini e Bailey sono infortunati, Soulé non sta benissimo a livello muscolare, Ndicka è in Coppa d’Africa e Mancini ed Hermoso sono squalificati per la partita di oggi. I salentini recuperano invece Sottil, tornato tra i convocati e partito titolare. Sin da subito prova ad imporsi sul gioco la Roma, che con qualche buona ripartenza tenta di impensierire la difesa del Lecce. Non riesce però mai ad essere concreta la squadra di Gasperini, mentre la squadra di casa sviluppa il gioco sulle fasce e più volte entra facilmente nell’area della Roma.

Al 13’ sblocca il risultato Ferguson. Dopo il gol con il Genoa due partite fa, si riconferma il centravanti irlandese, che su assist di Dybala la mette all’angolino in girata. Bel gol da parte dell’ex Brighton, che dopo il gol contro la Cremonese, la doppietta contro il Celtic e il gol contro il Genoa mette a referto il quinto gol stagionale. Prova ad addormentare la partita la Roma, che fa tantissimi errori tecnici, soprattutto con i difensori, che sbagliano troppo in fase di uscita, ma il Lecce non riesce mai ad approfittarne.

Poco prima della fine del primo tempo la Roma ha un’importante occasione con Ferguson, il cui tiro viene respinto da Falcone; inoltre viene annullato un gol a Niccolò Pisilli, partito titolare per la prima volta in stagione quest’oggi. Finisce così la prima frazione: Roma meritatamente in vantaggio, che non crea tante occasioni ma riesce ad essere cinica sotto porta, portandosi avanti nel punteggio. Inizia il secondo tempo, con il Lecce in campo con tutt’altro atteggiamento, più combattivo e più aggressivo. Così arriva più facilmente sotto porta, anche con l’aiuto del neoentrato N’Dri.

Il numero 11 dà dribbling, corsa e quantità ai salentini, che prendono tanti metri e, a mio avviso, meritano il pareggio. Soprattutto al 59’, quando Pierotti, su cross di N’Dri, svirgola completamente la conclusione a pochissimi metri da Svilar: la Roma la scampa, ma deve però riprendere metri e ripresentarsi alla porta di Falcone. Dopo una ripartenza, al 71’, raddoppia la Roma. Calcio d’angolo di Dybala che arriva nella zona di Pisilli, che tenta un tiro-cross che giunge a Dovbyk.

L’ucraino, a porta sguarnita, insacca la rete dello 0-2: per la prima volta in stagione Dovbyk e Ferguson segnano nella stessa partita, due gol pesanti. Da qui in avanti non ci sono più occasioni, né della Roma né del Lecce, che non riesce ad entrare in area; buona difesa della Roma nel finale, che nonostante le svariate assenze riesce comunque a conquistare un clean sheet. Poco prima del fischio finale Dovbyk è costretto ad uscire per infortunio, probabilmente di natura muscolare; esordisce così in prima squadra Alessandro Romano.

Finisce così Lecce-Roma: tornano a vincere i giallorossi in trasferta; l’ultima volta che sono arrivati i 3 punti fuori dallo Stadio Olimpico era il 23 novembre a Cremona, vittoria per 1-3. Il Lecce invece non si stacca dalla zona retrocessione, perdendo per la seconda volta di fila in casa, dopo la sconfitta per 0-3 contro il Como. La Roma si posiziona al quarto posto, scavalcando il Como ed aspettando la Juventus.

