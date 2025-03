8 Marzo 2025

‘In campo con Flavio’ – Le italiane in Europa: Inter dominante Lazio e Roma vincenti nel finale Fiorentina chiamata alla rimonta

‘In campo con Flavio’ – Le italiane in Europa: Inter dominante Lazio e Roma vincenti nel finale Fiorentina chiamata alla rimonta

Champions League Europa League Conference League

Tra martedì e giovedì si sono giocati gli ottavi di finale di Champions League, Europa League e Conference League.

In ognuna di queste tre competizioni c’è almeno un’italiana. Nella Champions è rimasta solo l’Inter, che ha affrontato il Feyenoord. In Europa League, le due squadre della Capitale, Roma e Lazio, hanno sfidato rispettivamente l’Athletic Club e il Viktoria Plzen. In Conference resiste la Fiorentina, che ha affrontato il Panathinaikos.

Mercoledì ha giocato l’Inter, in un campo difficile come quello del Feyenoord, il De Kuip.

Ci è passato il Milan recentemente ed è stato eliminato, ci è passata la Roma più volte ma ha sempre faticato a portare a casa il risultato. I nerazzurri non scendono in campo con la formazione titolare: mancano infatti Calhanoglu e Mkhitaryan, due dei tre perni del centrocampo nerazzurro. Manca anche Sommer che, però, ha effettuato un recupero lampo, mettendosi a disposizione già da questa settimana. Tra i pali, dunque, gioca Martinez. Nonostante le assenze e il campo difficile, l’Inter vince per 0-2, con le reti della coppia Thuram-Lautaro. Rete liberatoria per Thuram, che non segnava da tempo, complice anche l’infortunio alla caviglia. Nella ripresa Zielinski sbaglia un rigore, facendoselo parare da Wellenreuther.

Giovedì, invece, hanno giocato le tre rimaste: Roma, Lazio e Fiorentina.

La Viola di Palladino ha affrontato il Panathinaikos, un avversario ostico, che ai playoff ha mostrato le sue qualità con la rimonta in casa contro il Reykjavik. Dopo un inizio shock, con due gol subiti in 19 minuti, la Fiorentina si riprende: Beltrán accorcia un minuto dopo il raddoppio greco, poi Fagioli segna il suo primo gol in maglia viola. A inizio secondo tempo, però, arriva il 3-2 casalingo con la rete di Tete. Finisce 3-2 in Grecia: è tutto nelle mani della Fiorentina, che in casa, davanti ai propri tifosi, dovrà ribaltare il risultato.

Alle 21:00 hanno giocato Roma e Lazio.

La Roma ha affrontato l’Athletic Bilbao in casa, mentre la Lazio ha giocato in trasferta contro il Viktoria Plzen. L’avversario più ostico ce l’ha la Roma, mentre la Lazio può ipotecare la qualificazione già dall’andata contro la squadra ceca. Al 19’ la Lazio passa in vantaggio con Romagnoli di testa. A Roma, dopo una bellissima coreografia dei tifosi, un gol mangiato da Dovbyk e una traversa di Dybala, il primo tempo finisce 0-0.

Quasi contemporaneamente, entrambe le squadre subiscono gol.

Al 50’ la Roma va sotto con un colpo di testa di Iñaki Williams nell’area piccola, mentre la Lazio incassa il pareggio al 53’ con Durosinmi, anche lui letale in area. Per la Lazio la partita si complica dopo le espulsioni di Rovella e Gigot: a quel punto anche un pareggio potrebbe andare bene. Ma al 98’ Gustav Isaksen segna con un gran tiro a giro, regalando la vittoria ai biancocelesti, che ora possono credere nella qualificazione. A Roma, invece, la squadra di Ranieri pareggia al 56’ con Angeliño, rispondendo subito al vantaggio spagnolo. La gara si riequilibra, ma al 94’ Eldor Shomurodov, forse l’uomo più in forma insieme a Çelik e Dybala, trova l’angolino con una girata vincente. Ora la Roma dovrà andare al San Mamés di Bilbao per affrontare gli spagnoli in un ambiente infuocato.

Sono state quattro partite bellissime.

Le due gare delle squadre della Capitale hanno avuto uno sviluppo simile, con gol subiti quasi negli stessi minuti e reti decisive nel finale. Solo la Fiorentina dovrà ribaltare il risultato, mentre le altre dovranno difendere il vantaggio.

‘IN CAMPO CON FLAVIO’ – NAPOLI-INTER: SCONTRO DIRETTO GIOCATO FINO ALL’ULTIMO SECONDO