16 Marzo 2025

‘In campo con Flavio’ – Il ritorno degli ottavi delle coppe europee delle italiane

Competizioni UEFA

In questa settimana, sempre tra martedì e giovedì, si sono giocati i ritorni di Champions, Europa e Conference League.

In Champions, l’Inter è stata sorteggiata contro il Feyenoord. L’andata l’ha portata a casa per 0-2 al De Kuip, mentre al ritorno ha vinto 2-1 a San Siro, grazie ai gol di Thuram e Calhanoglu su rigore, confermando una qualificazione già praticamente ipotecata.

In Europa League, invece, hanno giocato Roma e Lazio.

I giallorossi non sono riusciti a passare il turno al San Mamés contro il Bilbao. La partita è chiaramente condizionata dall’espulsione di Hummels all’11’, che ha spianato la strada all’Athletic. Grazie alla doppietta di Nico Williams e al gol di Berchiche, i baschi sono riusciti a passare il turno, rendendo inutile il rigore di Paredes nel finale.

La Lazio, invece, che aveva vinto all’andata contro il Viktoria Plzen in trasferta, dopo una partita finita in nove uomini e con un gol segnato al 98’, è riuscita a difendere il risultato. Nonostante il gol di Sulc al 52’, la Lazio ha trovato il pareggio con Romagnoli, che ha segnato il terzo gol in tre partite. Grazie alla vittoria in terra ceca, i biancocelesti sono riusciti a qualificarsi.

Diversa, invece, la situazione al Franchi. La Fiorentina doveva ribaltare il KO per 3-2 subito in Grecia. Partendo subito forte, la Viola ha segnato due gol nei primi 24 minuti, ribaltando il risultato. La chiude poi Kean al 75’, rendendo inutile, come successo alla Roma, il rigore di Ioannidis all’81’.

L’Inter, ai quarti di finale, affronterà il Bayern Monaco, che ha battuto il Bayer Leverkusen 3-0 all’andata e 2-0 al ritorno. Sarà una sfida difficilissima per i nerazzurri, che dovranno mostrare tutte le loro qualità, soprattutto all’andata, che si giocherà all’Allianz Arena.

La Lazio, invece, affronterà il Bodo Glimt, una partita comunque ostica, dato che la squadra norvegese gioca su un campo sintetico. Tuttavia, il confronto è altamente alla portata dei biancocelesti.

La Fiorentina, in Conference League, affronterà il Celje. La squadra slovena ha fatto la storia, diventando la prima squadra slovena ad approdare ai quarti di finale di una coppa europea. Anche questa è una sfida ampiamente alla portata, che potrebbe portare la Fiorentina a giocare per la terza volta consecutiva la semifinale di Conference League.

Sono quindi passate ai quarti Inter, Fiorentina e Lazio, una per competizione, mentre la Roma è fuori, eliminata dall’Athletic Bilbao.

Flavio Bussoletti

