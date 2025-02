“Imma Tataranni” stagione 4 Raiplay puntata 23 febbraio 2025 (VIDEO)

22 Febbraio 2025

Imma Tataranni: la quarta stagione debutta su Rai 1 e RaiPlay

La quarta stagione di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” inizia il 23 febbraio su Rai 1. La serie, ambientata a Matera, vede Vanessa Scalera nel ruolo della protagonista. Imma Tataranni, infatti, è un sostituto procuratore dalla memoria prodigiosa, nota per i suoi metodi poco ortodossi. Accanto a lei, l’appuntato Ippazio Calogiuri, un ragazzo timido e insicuro. Tra i due si sviluppa un rapporto complesso.

Trama della quarta stagione

Nella nuova stagione, Imma affronta una crisi coniugale con Pietro. Questo avviene dopo aver ceduto al fascino di Calogiuri. Quindi, per riflettere sulla situazione, si rifugia dall’amica Diana. Nel frattempo, la figlia Valentina si dedica agli studi, cercando di evitare i problemi familiari. Imma, stressata dalle tensioni personali e professionali, ha un malore improvviso e finisce in ospedale. Questo evento la costringe a confrontarsi con le sue scelte. Inoltre, continua a risolvere casi complessi nella città di Matera.

Programmazione e streaming

La quarta stagione è composta da quattro episodi. Ogni episodio ha una durata di circa 120 minuti. Gli episodi andranno in onda ogni domenica sera su Rai 1. Dopo la trasmissione televisiva, saranno disponibili in streaming su RaiPlay. Questo permette agli spettatori di rivedere le puntate in qualsiasi momento. Inoltre, la piattaforma offre contenuti extra e approfondimenti sulla serie. Per accedere a RaiPlay, è necessaria una registrazione gratuita. Una volta registrati, si può accedere da vari dispositivi. Questo include smartphone, tablet e smart TV.

Il successo della serie

“Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” ha conquistato il pubblico italiano. La serie mescola abilmente il genere crime con elementi di commedia e dramma. La protagonista, Imma, è apprezzata per la sua personalità forte e determinata. Inoltre, la rappresentazione autentica della Basilicata aggiunge valore alla serie. Le riprese si sono svolte principalmente a Matera. La città offre scenari suggestivi che arricchiscono la narrazione. Il cast include attori di talento che contribuiscono al successo della serie. Oltre a Vanessa Scalera, ricordiamo Alessio Lapice nel ruolo di Calogiuri. La chimica tra i personaggi è evidente e coinvolgente.

Come rivedere le puntate

Se si perde una puntata, è possibile rivederla su RaiPlay. La piattaforma offre tutte le puntate in streaming. Inoltre, sono disponibili contenuti extra come interviste e dietro le quinte. Per accedere, basta registrarsi gratuitamente. Una volta registrati, si può navigare nel catalogo e scegliere la puntata desiderata. La qualità dello streaming è ottima, garantendo una visione piacevole. Inoltre, RaiPlay permette di scaricare le puntate per la visione offline. Questo è utile per chi desidera guardare la serie senza connessione internet.

In conclusione, la quarta stagione di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” promette emozioni e colpi di scena. Non perdete l’appuntamento su Rai 1 e RaiPlay. La serie continua a sorprendere e a coinvolgere il pubblico con storie avvincenti e personaggi ben delineati. La combinazione di crime, dramma e commedia rende “Imma Tataranni” una delle serie più amate in Italia. La nuova stagione non farà eccezione.

