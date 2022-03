Imbucato Teatrale la recensione di “Loading 2101”

Imbucato Teatrale la recensione di “Loading 2101”

In scena al Teatro Trastevere

Completo cambio di registro per i Post-It 33. Che dopo la commedia brillante affrontano con il testo bizzarro e stimolante di Salvatore Riggi l’eterno problema della comunicazione fra gli essere umani. Confrontandone due modalità completamente diverse. Nel futuro distopico dell’anno 2101 il concetto di contatto fisico è completamente superato. E tutte le relazioni sono esclusivamente virtuali, coordinate e controllate dall’onnipresente APP. Anche il sesso si pratica virtualmente ed i bambini si prenotano al Centro di Procreazione, scegliendone le caratteristiche. Non mancano però i problemi: le relazioni si rompono per ripicche, ripensamenti ed incomprensioni, si litiga e si fa pace ma sempre mantenendosi a distanza.

Nella strada invece ci si relaziona senza sovrastrutture. Facendo fluire liberamente le emozioni che si esprimono onomatopeicamente, in modo quasi animale. Giorgia Lunghi e Mariano Viggiano interpretano tutti i personaggi con la consueta passione e ritmo dimostrando anche un notevole talento da ginnasti. E ci accompagnano nel confronto fra i due diversi scenari. Suggerendo nel poetico finale che il bisogno del contatto e della comunanza è cosi forte da superare qualunque barriera culturale.

Maurizio Zucchetti

Guarda i canali tv in streaming

“RAI1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“TV8 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“NOVE STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“PARAMOUNT CHANNEL DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7D STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CIELO STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“TV2000 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“DMAX” STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“SPIKE TV” STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“REAL TIME” STREAMING LIVE GUARDA IL VIDEO

“GIALLO TV” STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“20 MEDIASET” CANALE STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“RAI 4” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“IRIS” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“RAI 5” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO