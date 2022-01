Imbucato Teatrale la recensione di “Homo Homini Omega”

Imbucato Teatrale la recensione di “Homo Homini Omega”

In scena al Teatro San Vigilio

Quattro amici si incontrano per una serata di poker e di chiacchiere: il tema come al solito è il rapporto con le donne della loro vita. Per movimentare la serata decidono di chiamane una Escort ed arriva la bella e sensuale Deborah, che però nasconde un segreto che porterà ad un sorprendente finale.

I quattro protagonisti Riccardo Buttarini, Francesco Fischetti, Walter Montevidoni e Raimondo Morelli, che cura anche la regia, colorano i rispettivi personaggi con ironia e ritmo narrativo, divertendo il pubblico con i continui battibecchi ma invitandolo anche a riflettere sul fallimento della relazione di almeno tre di loro con mogli, ex e compagne, che li costringe ad una sostanziale solitudine. Da sottolineare l’irruzione di Deborah, interpretata da Silvia Bucciero, che li sorprende con la sua ironia e la sua voglia di vivere e li costringe a passare, per una volta, dalle parole ai fatti.

Maurizio Zucchetti

Guarda i canali tv in streaming

“RAI1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“TV8 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“NOVE STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“PARAMOUNT CHANNEL DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7D STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CIELO STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“TV2000 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“DMAX” STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“SPIKE TV” STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“REAL TIME” STREAMING LIVE GUARDA IL VIDEO

“GIALLO TV” STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“20 MEDIASET” CANALE STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“RAI 4” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“IRIS” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“RAI 5” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO