Imbucato teatrale la recensione di Imbucato teatrale la recensione di “Ben Hur”

In scena al Teatro Marconi

L’amarissimo testo di Gianni Clementi, messo in scena ed interpretato da Stefano Dionisi, ci porta nel sottoproletariato urbano. Dove il predominio e la sopraffazione sono la regola di vita.

Sergio, interpretato da Fabrizio Di Nezza, credibilissimo nella sua romanità, è un ex stuntman. Che aspettando l’esito di una causa milionaria sbarca il lunario facendosi fotografare dai turisti vestito da centurione. E che vive nella quasi totale indigenza con la sorella Maria, interpretata da Cristina Carli. Che arrotonda facendo la telefonista per una chat erotica. Nella loro vita irrompe Milan, ingegnere ucraino dai molti talenti. Sempre gentile e disponibile, sogna un futuro migliore per la sua famiglia. Quando gli affari, grazie alle sue capacità ed al suo intuito, cominciano ad andar bene la ferrea legge della borgata avrà la meglio. E per lui finirà malissimo.

I tre protagonisti interpretano il testo con elevato ritmo ed adeguata tensione narrativa. Sia nelle numerose parti comiche che in quelle drammatiche. Divertenti le telefonate erotiche che punteggiano la noiosa vita della casalinga Maria.

Maurizio Zucchetti

