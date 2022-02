Imbucato Teatrale la recensione di “Almost Maine”

Imbucato Teatrale la recensione di “Almost Maine”

In scena al Teatro Golden

Un gioiellino. La messa in scena del testo di John Cariani per la regia sensibile ed intelligente di Massimiliano Bruno, che conferma la sua poliedricità in un contesto molto diverso dai suoi personaggi cinematografici, è davvero un gioiellino. La provincia americana, con i suoi piccoli centri dove tutti si conoscono e la continua battaglia contro la natura spesso ostile, è la protagonista di una serie di brevi racconti incentrati sui principali rapporti personali: quelli d’amore innanzitutto, ma anche quelli di amicizia e di lavoro.

Sara Baccarini, Lara Balbo, Matteo Milani e Kabir Tavani danno vita ad una numerosa serie di personaggi che riflettono tutte le sfaccettature delle relazioni umane. Un testo spigoloso, a volte surreale, viene interpretato con un ritmo elevatissimo; le battute si susseguono con assoluta precisione, sottolineando gli aspetti paradossali delle vicende e stimolando la riflessione, e non di rado l’ilarità, del pubblico.

Uno spettacolo coinvolgente che dimostra ancora una volta quante emozioni possa suscitare e quante cose abbia ancora da dire il teatro.

Maurizio Zucchetti

Guarda i canali tv in streaming

“RAI1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“TV8 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“NOVE STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“PARAMOUNT CHANNEL DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7D STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CIELO STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“TV2000 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“DMAX” STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“SPIKE TV” STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“REAL TIME” STREAMING LIVE GUARDA IL VIDEO

“GIALLO TV” STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“20 MEDIASET” CANALE STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“RAI 4” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“IRIS” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“RAI 5” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO