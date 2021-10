Imbucato teatrale la recensione de “Il sistema”

In scena al Teatro Sala Umberto

Solo, al centro del palco, l’istrionico Edoardo Sylos Labini mette in scena la vicenda Palamara dal punto di vista del protagonista. Che analizzando minuziosamente la struttura della magistratura ci racconta la sua trasformazione in un “sistema”. Per niente interessato alle istanze di giustizia che gli si richiedono, ma totalmente occupato a perpetuare ed ingrandire il suo potere.

L’attore, perennemente controllato dall’occhiuta ed inquietante presenza di un giovane con le cuffie seduto davanti ad un Notebook, ci narra con l’aiuto di interessanti inserti video le vicende personali e professionali di Luca Palamara. Da quando, ragazzo, decise di iscriversi alla Facoltà di Giurisprudenza. Fino alla conquista del vertice dell’ANM con la funzione, testuale, di diventare il “cane da guardia del sistema”.

Protagonismo dei giudici, lottizzazione politica, correnti come autobus per la carriera. Il testo mette in luce problemi che senz’altro esistono. Asservendoli, però, alla visione complottista di una SPECTRE vetero comunista che tutto controlla e tutto può, dove Luca Palamara è quasi una vittima.

Maurizio Zucchetti

