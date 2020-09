Ilary Blasi assente dalla tv Clamorosa indiscrezione di Maurizio Costanzo “A Mediaset si dice che”

da liberoquotidiano.it

Maurizio Costanzo ha parlato degli ultimi progetti televisivi di Ilary Blasi. Per lei, ha scritto il conduttore sulla sua rubrica televisiva sul settimanale Nuovo, dovrebbero esserci in futuro la conduzione di ben due programmi. “Voci di corridoio la vogliono favorita per il timone de L’Isola dei Famosi 15, che dovrebbe andare in onda agli inizi del 2021. Inoltre potrebbe condurre anche la prossima edizione de Lo Show dei record”.

Maurizio Costanzo ha poi fatto i complimenti alla Blasi, scrivendo di essere sicuro che dimostrerà con i fatti di essere ancora uno dei volti di punta di Canale 5. Nonostante questa sua lunga assenza dal piccolo schermo. “Ilary Blasi è un’affermata conduttrice e lo ha dimostrato di stagione in stagione, vincendo molte sfide importanti. Tra le ultime la conduzione del GF Vip, che ha abbandonato per scelte professionali e personali”.

Una considerazione di fine estate: come potrebbero, in qualche modo, cambiare i programmi televisivi autunnali, dato che, via via, si somigliano l’un l’altro: quelli della Rai e quelli di Mediaset. D’altra parte, diceva un saggio, la tv è una sola e c’è chi la fa bene e chi la fa male. Quindi, i programmi contano, al di là della concorrenza, per quanto pubblico sanno attirare e trattenere. Ad esempio, questa estate, Canale 5 ha programmato alcune repliche di programmi delle passate stagioni e io ho rivisto volentieri Zelig, La sai l’ultima? e Lo show dei record. Il primo era condotto da Claudio Bisio, l’altro da Ezio Greggio e l’altro ancora da Gerry Scotti. Chissà perché non si riesce più a fare un programma disinvolto come Zelig! Forse perché mancano gli interpreti? È assai probabile. Comunque, in proposito, perché non cercarli girando cantine e i resti del cabaret di un tempo?

È apprezzabile la gestione “politica” di Retequattro dalle 19 in poi. Prima c’è Stasera Italia, condotto da Veronica Gentili che, spesso, supera il milione di ascoltatori. Inoltre, è ripreso il programma di Nicola Porro Quarta Repubblica e riprenderà quello di Mario Giordano Fuori dal coro, quello di Paolo Del Debbio Dritto o rovescio. La stessa strategia di affezione alla politica, la usano Luca Telese e David Parenzo con In onda, trasmesso tutti i giorni alle 20.30 su La7. Segnalo anche i casi trattati da Forum su Canale 5, alle 11, nella trasmissione condotta da Barbara Palombelli. Da sempre mi chiedo: ma quelle persone davanti alle telecamere, in realtà così autentici, sono attori o i reali protagonisti di quelle storie?

