Il tacchino cotto fa bene o male L’incredibile risposta

Patrizio Annunziata per foyhotech.it

Il tacchino può essere facilmente intaccata dalla salmonellosi, ma molti si chiedono se il tacchino cotto fa bene o male. Logicamente proprio perchè si potrebbe correre il rischio di ammalarsi di salmonella è importantissimo mangiare il tacchino solo ben cotto. Secondo alcuni studi il tacchino cotto diminuirebbe il rischio di contrarre malattie cardiovascolari e di sviluppare anche alcune forme di tumore. Il tacchino, infatti, contiene delle proteine nobili, di alta qualità, che l’organismo non riesce a sintetizzare autonomamente. La carne di tacchino, infatti, è con un basso contenuto di grassi. Ecco perché occorre fare molta attenzione al metodo ed ai tempi di cottura di questa carne.

I benefici di mangiare tacchino

Il tacchino contiene più proteine del pollo e del manzo, mentre è povero di grassi saturi. Nella sua carne sono presenti amminoacidi che aiutano la crescita dei muscoli e lo sviluppo del fisico in genere. Il tacchino contiene anche ferro, potassio, selenio, vitamine del gruppo B, zinco e fosforo. Tutto questo è importante per il normale sviluppo delle ossa e dei denti. Il tacchino è anche una carne facile da digerire. Ecco perché è un alimento ideale per gli sportivi ma anche per i bambini, gli anziani e le persone con problemi digestivi.

La carne cruda del tacchino va lavata? Assolutamente no! La carne cruda del tacchino non va lavata perchè potrebbe essere potenzialmente contaminata dal pericoloso batterio Campylobacter. Quindi, lavandola si potrebbero contaminare anche utensili, piani di lavoro e alimenti pronti al consumo presenti in cucina attraverso schizzi di acqua. La malattia dovuta a questo batterio si chiama campilobatteriosi ed i sintomi con il quale si manifesta sono febbre, dolori addominali, diarrea, nausea e meno frequentemente vomito. La diarrea dura almeno un giorno e quando si protrae per più giorni può riportare anche la presenza di muco e sangue.

La carne di tacchino è antitumorale?

I minerali presenti nel tacchino possono aiutare a prevenire il cancro, questo almeno quanto dichiarato da alcuni studi effettuati. Il tacchino contiene selenio, che è essenziale per una sana funzione della tiroide e del sistema immunitario. Il selenio ha un ruolo essenziale antiossidante da svolgere nel sistema di difesa, aiutando ad eliminare i radicali liberi che favoriscono il cancro. Nella scelta di questa carne occorre preferire il tacchino nutrito con erba e allevato a terra perché contiene maggiori benefici per la salute e offrono una maggiore nutrizione.

