“Il ritratto del Duca” scheda e recensioni del film

Distribuzione: Bim Distribuzione

Genere: Commedia, drammatico

Anno: 2020

Regia: Roger Michell

Cast: Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead, Matthew Goode

Durata: 96 minuti

Paese: Italia

Voto (media ponderata): 3 (su 5)

La trama

Nel 1961, Kempton Bunton, un tassista di sessant’anni, rubò dalla National Gallery di Londra il Ritratto del Duca di Wellington di Francisco Goya. Kempton chiese un inconsueto riscatto: avrebbe restituito il dipinto solo se il governo si fosse impegnato di più a sostegno degli anziani, per i quali si era già battuto in precedenza. Solo dopo cinquant’anni la verità è venuta a galla e si è scoperto che il furto del “Duca” celava ben altra ragione. Quella di salvare il matrimonio di Kempton.

La recensione di ComingSoon.it

Una commedia sociale come non se ne vedono da tempo anche in una delle patrie del genere: la Gran Bretagna. Erede della tradizione di Robin Hood, Roger Michell dirige il suo ultimo film prima della prematura scomparsa. I poveri che rubano ai ricchi, ma soprattutto i marginali si fanno beffe dei potenti. Il tutto con una bella dose di ironia british. Effimera ma liberatoria.

Recensione di Mauro Donzelli. Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MyMovies.it

Autore di una commedia romantica divenuta un classico (“Notting Hill”), Roger Michell firma un film (britannico) tagliato per gli Oscar. Un brillante ritratto di un autodidatta dotato.

Recensione di Marzia Gandolfi. Voto: 2.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MoviePlayer.it

Un film semplice e allo stesso tempo profondo, capace di divertire e di commuovere. Sorretto da un ritmo sempre alto e un umorismo tipicamente inglese (e anche un po’ cinico) tutto basato su dialoghi frizzanti e sull’uso della parola. I due attori protagonisti, Helen Mirren e Jim Broadbent, sono il fiore all’occhiello di una pellicola che, pur non raggiungendo le vette di un film indimenticabile, promette di essere amato senza riserve per tutti i suoi quasi 100 minuti di durata.

Recensione di Matteo Maino Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

