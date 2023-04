Vuoi guardare il video de “Il provinciale” Rai 2 puntata di oggi 30 aprile 2023?

“Il provinciale” Rai 2 puntata di oggi 30 aprile 2023 (VIDEO)

da raiplay.it

“Il provinciale” Rai 2 puntata di oggi 30 aprile 2023, è il programma che ci conduce attraverso i valori e i principi più sani della provincia italiana. Alla scoperta, poi, di un’Italia poco conosciuta, in luoghi e lungo sentieri che accendono l’immaginazione. Federico Quaranta, un po’ conduttore e un po’ viandante, inoltre, ci accompagna in un viaggio dell’anima. Insieme a lui, poi, c’è il fedele Kumash, un golden retriever di quasi 6 anni, fedele e silenzioso amico a quattro zampe.

“IL PROVINCIALE” RAI2 RAIPLAY GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 30 APRILE 2023

